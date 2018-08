Så er der åbningsfest: I Stevnstrup har borgerne reddet byens eneste butik Mange steder hærger butiksdøden, men de 2.500 borgere i en lille by uden for Randers vil have, at deres butik skal overleve. I dag fejrer de byens Dagli’Brugs, som de har skudt 3 millioner kroner i.

fakta Crowdfunding Crowd (flok) og funding (finansiering) er, når flere kræfter slutter sig sammen for at finansiere en ny opfindelse, et spil eller et særligt produkt. Det sker over internettet, og derfor er det muligt at rejse penge fra hele verden, hvis man har den rette ide. Crowdfunding kan gå til produkter, godgørenhed eller til at skabe en egenkapital. Når det sker som lån til en virksomhed – som Dagli’Brugsen i Stevnstrup – kaldes det også crowdlending. Ud over at rejse penge afslører crowdfunding/-lending, hvordan forbrugere og kunder vil tage imod for eksempel en vare eller en virksomhed. Vis mere

For fem år siden var der lutter røde tal i regnskaberne, når brugsuddeleren i Stevnstrup skulle gøre årets indtjening op, og byens borgere kom primært ind, hvis de havde glemt en vare inde i de større butikker i Randers.

Hvordan kan det så lade sig gøre, at der i dag er fest hele dagen i en ombygget, moderne Dagli’Brugs, som de lokale har skudt 3 millioner kroner i?

For at finde svaret på det er vi taget til Stevnstrup, hvor vi besøger landets første store borgerfinansierede dagligvarebutik, et par dage før festen starter. Bygaden svinger sig mellem huse med stråtækte tage og bakkeskråninger, hvor nye villaer skyder op. Velklippede hække og pudsede facader vidner om et samfund med overskud. Da vi drejer om et hjørne, er Brugsen ikke til at tage fejl af med en flok af røde vimpler foran parkeringspladsen og et par OK-standere, byens eneste benzintank.

Det var bare svært før. Man kunne ikke få det hele hernede, og varerne kostede det dobbelte Line Pinnerup

Den koksgrå firkantede bygning er rummelig, og rød-hvide meterhøje skilte lokker med 20 procents rabat på alle varer. Mens vi parkerer, trisser en mand i stribet T-shirt forbi med en pose fuld af varer, og en dame stiger ud af en luksussportsvogn, en Maserati, og stiler mod butikken. Udenfor venter en hund ved hundekrogen.

Det er onsdag. Klokken er halv tolv, og der er en livlig trafik af kunder ud og ind af byens eneste butik.

Line Pinnerup har boet i byen i ti år, og har to børn i børnehave- og skolealderen. Hun er taknemmelig overfor de borgere, der har skudt penge i butikken, og glæder sig over det sammenhold, der er i byen. Foto: Martin Lehmann

I butikken er uddeler Alex Bach ved at tømme to bure med pakker, der netop er ankommet. Butikken er pakkecentral og også stedet, hvor borgerne kan få udleveret medicin. Uddeleren kommer ikke selv fra Stevnstrup, men har været med hele vejen fra de røde tal og til i dag, hvor han med kvikke skridt viser vej gennem sin nye butik. Spørger man centralt i Coop, er Alex Bach en ret vigtig faktor for, at det hele er lykkedes.

Selv indrømmer han, at det har kostet knofedt.

»Før vi kom hertil, har vi løftet omsætningen, blandt andet ved at sende gode tilbud ud på sms til kunderne. Hele kunsten har været at få folk til at handle her mere, og borgerne her i byen vil gerne være loyale. Så i årene før vi fik den her mulighed med crowdfunding, steg omsætningen med 15 procent hvert år«, siger Alex Bach og fortsætter:

»Men det var ikke overskud nok til, at vi bare kunne gå i banken og låne penge til en ombygning«.

Foto: Martin Lehmann Uddeler Alex Bach bor ikke i byen, men kunderne er på fornavn med ham. Han har et samarbejde med både borgerforeningen og idrætsforeningerne. For eksempel kommer frivillige unge fra både håndbold- og forboldklubben på åbningsdagen og hjælper kunderne med at pakke deres varer. Foto: Martin Lehmann

Uddeler Alex Bach bor ikke i byen, men kunderne er på fornavn med ham. Han har et samarbejde med både borgerforeningen og idrætsforeningerne. For eksempel kommer frivillige unge fra både håndbold- og forboldklubben på åbningsdagen og hjælper kunderne med at pakke deres varer.

Muligheden kom fra Coop Crowdfunding, en afdeling under detailkæden, som blandt andet hjælper små fødevarevirksomheder med at få finansieret nye produkter. Stevnstrup Brugs blev udpeget som et sted, hvor man kunne afprøve, om borgerne ved at give lån til en ombygning ville være med til at redde deres Brugs, som ellers ville være for gammel og slidt til at overleve.

Tre millioner på 72 dage

På blot 72 dage udlånte 199 forskellige bidragydere mellem 5.000, 25.000 eller helt op til 75.000 kroner til ombygning af den mere end 100 år gamle Brugs. Pengene får borgerne tilbage med 3 procent i rente over to år. I alt blev 3 millioner kroner samlet sammen, og Coop selv skød ekstra 2 millioner kroner i til en ombygning af den gamle Brugs.

Stevnstrup er da også et samfund med et helt særligt sammenhold, påpeger Lise Skak Thomsen, der sammen med sin mand skød penge i crowdfundingen over to omgange.

»Når vi holder sommerfest i byen, som varer i en uge, vil alle være med til at hjælpe. Og da Randers Kommune ville lægge skolerne sammen, stod hele byen sammen i kampen for at beholde vores overbygning for de store elever her i byen. Butikken er en del af sammenholdet og støtter både vores lokale idrætsforening og borgerforeningen, så jeg ser det som vores egen interesse at være med til at sikre, at den bliver i byen«, siger Lise Skak Thomsen.

Hele kunsten har været at få folk til at handle her mere, og borgerne her i byen vil gerne være loyale Alex Bach, uddeler

En anden bidragyder er Per Johansen, som gennem 25 år har været bestyrelsesformand i den lokale brugsforening. Han er ikke i butikken, men da vi ringer, indrømmer han, at han var ret skeptisk over for crowdfundingprojektet.

»Engang samlede vi ind til en hal i byen, og det var svært og tog lang tid. Jeg troede, at det her ville være det samme. Men da jeg hørte om systemet med lån, kunne jeg se, at det både var godt for butikken og en god forretning for dem, der kunne låne pengene ud. Tre procent er mere, end du får i sparekassen, der får du nul procent i rente«, siger Per Johansen, som har investeret ’et større beløb’, men ikke vil fortælle hvor stort.

»Pludselig tog det fart med at få pengene ind. Folk vil gerne Brugsen. Jeg syntes selv, at det var sjovt at prøve at gå med i projektet«, siger Per Johansen. Han ser det som enormt vigtigt, at byen har en lokal butik.

»Men vi ligger lidt uheldigt med Randers på den ene side, Langå på den anden og Gudenåen til den tredje side. Det gør oplandet til butikken lidt lille. Derfor skal det være byens befolkning, der lægger deres handel her«, siger Per Johansen med den erfaring, som et kvart århundredes engagement i Brugsen har givet ham.

Kunderne skyndte sig ud igen

I butikken standser Line Pinnerup ved en frysedisk med brød. Hun har netop aftalt med uddeler Alex, at hele indkøbet til en komsammen i datterens klasse skal lægges i Dagli’Brugsen, så kan hun levere uåbnede varer tilbage, hvis der bliver behov for det.