Det kan du lære af de lynhurtige norske brødre Træner du til halvmaraton eller maraton? Så er der god inspiration at hente i den måde, brødrene Ingebrigtsen løber intervaller på. Farten skal ned, og antal kilometer skal op, lyder det fra norsk professor, der er familiens ven.

Set fra en sofa på Østerbro i København var det vanvittige scener, der udspillede sig på et atletikstadion i Berlin for et par uger siden. Med iskold cider i glasset var jeg listet ind i stuen og havde klappet den bærbare op, mens resten af familien og vores middagsgæster var fordybet i en formentlig meget vigtig samtale. Helt populært var mit exit næppe.