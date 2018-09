Ny håndbog vil lære ængstelige børn at slippe bekymringerne 1-2 elever i hver skoleklasse lider af angst i en grad, så det begrænser dem i deres hverdag. Endnu flere børn er bekymrede hver dag. Ny bog sender forældre i 'monsterskole', så de kan hjælpe deres børn.

Elever landet over har i den forgangne måned sat sig til rette efter sommerferien, klar til et nyt skoleår. Men med i skoletasken bærer mange af dem et lille monster, der dagen igennem hvisker til dem, hvad de skal være bange for.

I hver skoleklasse landet over sidder i gennemsnit 1-2 elever, hvis liv er så præget af angst, at det begrænser deres hverdag og forhindrer dem i at gøre helt almindelige ting, de har lyst til.

Guide Sådan tackler du dit barns bekymringer 1. Søg viden om overbekymring og angst.

2. Støt barnets selvstændighed. Understøt modig adfærd. 3. Ros og beløn barnet for mod. 4. Hjælp barnet med opmærksomhedsskift, og træn at være til stede i nuet ved hjælp af f. eks. leg, snak, pasning af kæledyr eller fælles pligter. 5. Vær tålmodig og stå sammen mod bekymringsmonstret. 6. Hjælp dit barn til at forstå, at tanker bare er tanker, og at man ikke behøver at tro på alt, man tænker. 7. Træn indre styrke gennem børnemeditation. 8. Sørg for selv at få ro på. Din ro smitter. Det gør din bekymring og uro også. Det skal du ikke gøre: 1. Lad aldrig være med at stille krav til barnets selvstændighed, men tilpas kravene barnets udvikling. 2. Stil ikke for store krav. Så mister barnet troen på, at det kan. 3. Skæld ud virker ikke. Barnet er mere bange for monsteret end for dig.

Anslået lider omkring hvert 10. barn i Danmark på et tidspunkt af angst, inden de fylder 18 år. Dermed er angst den hyppigst forekommende psykiske lidelse blandt børn og unge. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at tre gange så mange børn har angst og depression som for 10 år siden. I 2006 fik 2354 børn stillet diagnoserne, men i 2016 var tallet steget til 7189.

Og skulder ved skulder med dem sidder et ukendt og formentlig større antal af deres klassekammerater med ondt i maven, hovedet og sjælen, fordi de bekymrer sig mere over tilværelsen end gennemsnittet. Overbekymrede børn kalder psykologer og lærere dem og kender alle sammen til dem. Men hvor mange de er, ved ingen med sikkerhed, fordi de ikke har en diagnose og dermed er svære at tælle.

Sikkert er det til gengæld, at de kan hjælpes til at få det bedre, fortæller psykolog Stine Hæk. Hun har sammen med forfatter til flere bøger om børnemeditation Gitte Winther Graugaard skrevet bogen ’Monstermanualen’, som skal hjælpe de ængstelige børn til at få bugt med deres indre ’monstre’ og tage styring over deres eget liv.

Med bogen ønsker de to forfattere at give børnenes forældre et fælles ståsted og konkrete redskaber til at hjælpe deres bekymrede børn — og måske nå at tage frygten i opløbet, før den udvikler sig til egentlig angst, depression eller ocd. De oplever begge et stigende antal henvendelser fra forældre til børn, der har svært ved at navigere i en almindelig hverdag, fordi de er for stressede og bekymrer sig for meget.

Monster-metaforen gør frygten til noget ydre Stine Hæk, psykolog

»De forældre er desperate for at få værktøjer, for de har typisk kæmpet rigtig længe med det her alene uden at få ordentlig vejledning. Lige for tiden får vi dagligt mails fra forældre, som fortæller, hvor dårligt deres børn har det, og at de allerede nu kan se, at bogen hjælper«, siger Gitte Winther Graugaard.

Det var efter direkte opfordringer fra flere forældre, der havde brugt hendes bøger om børnemeditation til at skabe ro for deres bekymrede og sensitive børn i en alt for stresset hverdag, at hun tog initiativ til at skrive bogen sammen med Stine Hæk, som til daglig behandler børn med angst i sin praksis i Silkeborg.

Forældrene skal forstå frygten

Bogen består af tre dele: en novelle, som børnene kan spejle sig i, en uddannende del til forældrene og en manual til børnene selv, som giver dem redskaber til selv at håndtere bekymringerne.

Ifølge Mia Kristina Hansen, formand for Foreningen for børn med angst, som er en underafdeling af Sind, er ’Monstermanualen’ et væsentligt bidrag til kampen mod børns angst.

Metoderne i Monstermanualen Cool Kids:Australsk program med rod i kognitiv terapi, som hjælper med at reducere angst hos børn ved at udfordre indholdet i tankerne og øve sig på de angstfremkaldende handlinger trin for trin. Metakognitiv terapi: Handlingsorienteret kognitiv metode til at begrænse angst ved at forhindre overtænkning. Frem for at gå ind i indholdet af tankerne lærer man barnet at forholde sig til, at det blot er tanker, og at barnet har indflydelse på, hvor det retter sit fokus hen.

Monsteret er en metafor: Monster-metaforen gør angsten til noget ydre, som barnet ikke kan gøre for, men til gengæld kan gøre noget ved. Når monsteret får skylden, kan barnet tage afstand til indholdet i bekymringerne. 'Monstermanualen - til børn med mange bekymringer' er udkommet på Forlaget Room For Reflection. www.roomforreflection.dk www.monstermanualen.dk

»Den bog er lige det, vi har manglet. Den ville jeg gerne have haft, dengang min dreng var lille, og jeg havde svært ved at finde den rette hjælp. Bogen tager forældrene i hånden og giver nogle konkrete øvelser, som jeg er helt sikker på ville have hjulpet mig med at hjælpe ham«, siger Mia Kristina Hansen, som er mor til en nu voksen søn, som har kæmpet med angst, siden han var 9 år.

I ’Monstermanualen’ låner forfatterne fra to af de mest effektive behandlingsmetoder til angst hos børn: metakognitiv terapi og den australsk udviklede model Cool Kids. Forfatterne kalder barnets bekymringer for et ’monster’, som barnet og dets forældre skal lære at bekæmpe — selv om det sjældent er egentlige monstre, børnene er bange for.

Børnenes frygt falder typisk i to kategorier: Alvorlige ting, som reelt godt kan ske, men sandsynligvis ikke vil, som at der skal ske noget med deres forældre, eller at der skal komme terrorangreb. Og de mindre, men ikke nødvendigvis mindre angstfremkaldende ting som at sige noget i klassen, at blive drillet eller at glemme at stå af bussen.