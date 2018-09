Skolelærer: To ud af tre i min 6.-klasse rakte hånden op, da jeg spurgte, om de kender til at være angst

Metoderne i monstermanualen





Cool Kids:

Australsk program med rod i kognitiv terapi, som hjælper med at reducere angst hos børn ved at udfordre indholdet i tankerne og øve sig på de angstfremkaldende handlinger trin for trin.

Metakognitiv terapi: Handlingsorienteret kognitiv metode til at begrænse angst ved at forhindre overtænkning. Frem for at gå ind i indholdet af tankerne lærer man barnet at forholde sig til, at det blot er tanker, og at barnet har indflydelse på, hvor det retter sit fokus hen.



Monsteret er en metafor: Monster-metaforen gør angsten til noget ydre, som barnet ikke kan gøre for, men til gengæld kan gøre noget ved. Når monsteret får skylden, kan barnet tage afstand til indholdet i bekymringerne.

'Monstermanualen - til børn med mange bekymringer' er udkommet på Forlaget Room For Reflection.

www.roomforreflection.dk

www.monstermanualen.dk

