Antallet af druknede børn i Danmark er faldet voldsomt Voldsomt fald i drukneulykker med børn glæder fagfolk. Men de er ikke tilfredse, før de ser et stort nul i statistikken. Til gengæld står det skidt til med mænd over 45 år, der undervurderer risikoen og overvurderer egne evner.

Aldrig før har så få børn mistet livet i drukneulykker herhjemme som de senere år. Mens der i nullerne årligt omkom omkring fem børn, er tallet gennem tierne raslet ned til et rekordlavt niveau med cirka et enkelt dødsfald hvert år. Det viser den ny rapport, Druknedødsfald i Danmark, som Trygfonden har fået Statens Institut for Folkesundhed til at udarbejde.

»Børn og vand er en fantastisk cocktail, der desværre kan være farlig, derfor glæder det os utroligt meget, at så få børn drukner. Men nu må vi ikke hvile på laurbærrene, for den klare ambition er selvfølgelig, at overhovedet ingen børn skal lide druknedøden«, siger programchef René Højer fra Trygfonden.

Mens der i den otteårige periode 2001 til 2008 omkom 45 børn i alderen 0 til 17 år i drukneulykker, er det samlede tal for de følgende otte år faldet til 9 og er altså nede på en femtedel af tidligere tiders dødstal, viser forskernes analyser af dødsattester for perioden 2001 til 2016. Trygfonden har gennem de seneste tyve år arbejdet målrettet på at forebygge drukneulykker i Danmark og har på populære strande i alt 36 livreddertårne med 200 kystlivreddere. Rundt om i landet har fonden ophængt omkring 7.000 redningskranse, ligesom den oplyser om sikkerhed ved blandt andet strande, havne og til søs.

»Der er kommet en stærkere opmærksomhed på, at vand kan være farligt. Forældre er blevet mere beskyttende over for deres børn, nogle vil sige overbeskyttende, men når det gælder vand, kan man ikke være forsigtig nok. Og vi ser desværre skrækkelige ulykker — eksempelvis et lille barn, som blev fascineret af fisk i en fiskedam i en have og faldt i, uden at forældrene så det«, fortæller René Højer.

Flest børn dør i forbindelse med badning og svømning, og 20 ud af de 54 omkomne er i aldersgruppen fem til ni år. Det får René Højer til at advare om, at for få børn kan svømme. Svømmeråd nummer ét er at lære at svømme, og det bør være en ligeså naturlig færdighed at kunne klare sig i vand som at cykle eller at se sig for, når man krydser en vej til fods, påpeger han.

John Heine Mogensen er chef for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste og har mere end 27 års erfaring som livredder. Han tilslutter sig forklaringen om, at faldet i drukneulykker blandt børn kan hænge sammen med, at nutidens forældre i højere grad respekterer farerne.

Ulykker tæt på stranden

»Vi skal meget sjældent ud til folk med børn, der driver rundt på luftmadrasser langt væk fra land og ikke kan komme hjem. Hvis der sker noget med børn på stranden, er det typisk inden for 15 meter fra kysten, hvor et barn træder ud i truget, og dybden falder fra 20 til 70 centimeter. For mindre børn kan det være svært at rejse sig i vandet. Men vi kan ikke komme udenom, at forældre er blevet bedre til at passe på deres børn. Jeg har i år siddet på Hornbæk Strand hele sommeren. Fra 2. juni til her mod slutningen af august har vi haft under ti forsvundne børn på stranden. Tidligere kunne vi have ti om dagen. Der var engang, hvor der godt kunne stå to-tre grædende børn i kø hos livredderen, fordi de var blevet væk«, siger John Heine Mogensen.

Det er nødvendigt at have øje på barnet hele tiden. Uden lige at se på telefonen eller lade sig distrahere på anden vis John Heine Mogensen, livredder med 27 års erfaring

Han har netop set en overvågningsvideo fra en svømmehal denne sommer, og optagelsen mindede ham om, hvor lidt der skal til, før det går galt. En pige på 4-6 år er gået i vandet uden badevinger, og mens hendes far et øjeblik var uopmærksom, blev barnet skyllet ned under vandoverfladen af en højtryksstråle, der skal give rygmassage som i en jacuzzi.

»På videoen så jeg voksne mennesker gå lige forbi en pige, som var ved at drukne. De var tæt på, inden for en meter. Når du ser den samlede optagelse, er det helt tydeligt, hvad der sker. Men hver person, der går forbi, ser kun et øjebliksbillede og opdager ikke faren. De læser ikke den samlede situation. Faktisk er der én, som kigger direkte ned på pigen og tror, at hun leger. Han går videre og sætter sig. Hun gør nemlig ikke det store væsen af sig, hverken vinker eller råber om hjælp, og da hun mister bevidstheden, vender hun om på ryggen og ligner en, der flyder. Så springer bademesteren i, trækker hende op og giver hende kunstigt åndedræt, hun kommer til sig selv og begynder at trække vejret igen. Der går kun et minut og 40 sekunder fra det øjeblik, hun går i vandet, til hun bliver hevet op«, fortæller John Heine Mogensen, der ikke har tilladelse til at vise optagelsen frem.

Han forklarer, at en livredder i en svømmehal typiske panorerer sit blik fra den ene side af hallen til den anden på 30 sekunder. Inden for den tid kan et barn drukne. Problemet er, siger han, at livredderen kun ser et glimt, som kan være uhyre svært at tolke.

»Faderen var på intet tidspunkt længere end tre-fire meter væk fra barnet, men var uopmærksom. Derfor er det for voksne ikke nok at bade ved siden af deres børn og tro, at barnet selv vil gøre opmærksom på faren. Det er nødvendigt at have øje på barnet hele tiden. Uden lige at se på telefonen eller lade sig distrahere på anden vis. Samtidig skal vi træne vores folk i at reagere endnu hurtigere«, lyder det fra den erfarne livredder.