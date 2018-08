Kassetjek: Maden svinger fra god til ligegyldig i byens hurtigste måltidskasse Opskrifterne skal man selv printe, men til gengæld kan du lægge din egen madplan og modtage ingredienserne samme aften.

Netsupermarkedet Nemlig.com tog i sidste uge skridtet ind på de traditionelle måltidskasseleverandørers bane og begyndte at sælge ingredienser til hele madretter sammen med de dagligvarer, de i forvejen leverer til dørtrin landet over.











Kassetjek Kassen: Byg-selv fra Nemlig.com Pris: 570 kroner for 3 personer i 3 dage

I et overskueligt univers kan man klikke sig rundt i både tematiserede måltidskasser og en byg-selv-kasse, hvor man sammensætter sin egen måltidskasse af retterne fra de andre kasser. 3 ud af 6 kasser er økologiske, så der er også retter nok at vælge mellem, hvis man hører til dem, der helst vælger konventionelt producerede varer fra. 100 kroner er forskellen på en konventionel og økologisk familiekasse i tre dage til tre personer.

Byg-selv-konceptet gør lægningen af en madplan, der passer til den enkelte familie, enkel. Til gengæld skal man se sig for, for retterne varierer meget i både sværhedsgrad, tidsforbrug og pris. I uge 33 koster maden fra 34 kroner for en ret med koteletter til 88 kroner for torsk med hvidvin.

Politiken Tjekker Gode kasser? Salget af abonnementskasser boomer og har bredt sig fra grøntsager og måltider til barberblade, blomster og skønhedsprodukter. Politiken afprøver forskellige kasser.

Praktisk nok står priserne ud for de enkelte retter, efter at jeg har tastet antal personer ind, hvilket gør det nemt at passe på pengene, fordi det bliver gennemsigtigt, hvad der koster hvad i min kasse. Til min glæde finder jeg retter, hvor prisforskellen på øko og konventionel kun er 1 krone på retten med kartoffeltærte og 3 kroner på fiskefileterne med kartofler og bønner.

Efter jeg har bestilt måltidskassen, beslutter vi at få gæster lørdag aften. Jeg logger ind i min ordre og bestiller nemt retten med ristaffel til flere personer end de tre, jeg havde bestilt.

I alt får vi tre retter fra tre forskellige kasser: Fersk fisk af absolut spiselig kvalitet tilberedt i papilotte med rigelige mængder grønt. En vegetarisk tærte, som er virkelig god, selv om bunden er færdiglavet. Og ristaffel, den gode gamle 80'er-klassiker fra Karolines Køkken, som ikke fornærmer nogen, men som til gengæld kan kede lige så mange med sin milde smag af madras-karry og sine helt fraværende grøntsager. Selv den obligatoriske dåseananas til at drysse over retten mangler. Den smager stort set ikke af noget, hvilket får de fem børn omkring bordet til at høvle den i sig med så stor fornøjelse, at de kogte basmatiris slipper op.

Lynhurtig levering

Måltidskasserne kommer ikke i kasser, men i poser, men Nemlig mærker alle varer til måltidskassen med et orange klistermærke, så man ikke forveksler ingredienserne til retterne med de dagligvarer, man også har bestilt.