Boligejere presset over i sikre lån: »Havde vi baseret sommerhusbyggeriet på et flexlån, havde vi godt nok haft et problem« Et nyt låneloft har fået tusindvis af boligejere til at skifte risikable flexlån ud med mere sikre lånetyper. Jesper Lykking ramte loftet, da sommerhuset skulle renoveres.

FOR ABONNENTER Der var frit valg mellem alle lånetyper, da Jesper Lykking og hans familie sidste sommer besluttede at udbygge sommerhuset i Rågeleje i Nordsjælland, så det kunne samle hele familien - og gøre det muligt for de store børn at invitere venner og bekendte med på landet. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind