3.408 bilister har fået en fartbøde: »Vi ser forældre køre deres børn til skole, sætte dem af og køre meget stærkt derfra« Flere bilister er i år fanget af politiets fartkontrol i skoleårets start. Konsekvensen er utrygge børn og øget risiko for ulykker, advarer politiet.

Trods tilbagevendende kampagner og kontroller fortsætter bilister med at køre for stærkt på de veje, hvor børn går i skole. Det viser tal, som Rigspolitiet har samlet for kontrollen i første skoleuge. Selv om tallene er foreløbige, tør politiet godt slå fast, at foden hviler tungere på speederen i år end under sidste års kontrol.

»Der bliver desværre kørt mere for stærkt i år end sidste år. Dengang havde vi 1.900 sigtelser for højt fart på fem hverdages kontrol, i år har vi sigtet 3.408 bilister for at køre for stærkt ved skoleveje. Det er bekymrende, især fordi vi er åbne om, at vi kontrollerer. Bilisterne ved, vi kommer, alligevel kører de for hurtigt«, siger politiassistent Christian Bertelsen fra Rigshospitalets Nationale Færdselscenter.

Han henviser til, at i hver anden trafikulykke er fart en afgørende faktor. Ved skoleveje er der typisk en lokal fartgrænse på 40 km/t — eller 60 km/t, hvis skolen ligger ud til en landevej. Grænserne er fastsat for at beskytte børn, der selv fragter sig til og fra skole. De kan finde på at rende ud på vejen i et uovervejet øjeblik, så derfor er det »meget forkert« at køre for hurtigt her, understreger Christian Bertelsen.

»Vi ser forældre køre deres børn til skole, sætte dem af og køre meget stærkt derfra, fordi de har så pokkers travlt. Vi sigter også en del for at parkere ulovligt, eksempelvis på en plads, hvor en handikapbus skal sætte børn af. Og så er der dem, der kører på skolevejen, mens de sidder med mobilen i hånden«, fortæller politiassistenten.

Tallene bygger på indberetninger fra 10 ud af 12 politikredse. For børn kan det være svært at overskue trafikken og vurdere, om de kan nå sikkert over vejen, hvis der kommer biler, og hvis bilisterne kører for stærkt eller er uopmærksomme, stiger risikoen for en farlig og utryg situation, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer bilisterne til at respektere fartgrænserne og vise ekstra hensyn over for børnene.

»Gudskelov kan vi ikke se en stigning i antallet af dræbte børn i trafikken, men det er ingen undskyldning for at køre for stærkt. Det er besynderligt, at bilisterne bliver ved. Måske hænger det sammen med, at de lige er kommet hjem fra ferie og er blevet ramt af en hverdag med fuld damp. Så ryger farten op, fordi man skal nå en hel masse«, siger rådets dokumentationschef Jesper Sølund, der tilføjer, at konsekvensen er, at børn bliver utrygge ved at færdes i trafikken alene.

Billisters tendens til at køre for hurtigt bekymrer mange forældre, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden. Hver fjerde forælder svarer, at de slet ikke eller kun i mindre grad er trygge ved sende deres barn ud i trafikken på egen hånd. Mest bekymrede er forældrene over mængden af biler, bilisternes høje fart og mangel på hensyn til børnene. Jesper Sølund fra Rådet for Sikker Trafik finder situationen paradoksal.

»Set over årene kan vi heldigvis se, at farten på vejene generelt er faldet. Det er ærgerligt, at så mange ikke kan finde ud af at respektere de lokale grænser ved skolerne. Vores undersøgelser viser, at langt de fleste synes, det er uacceptabelt at køre for stærkt, men der er tilsyneladende en del, som ikke kan finde ud af kombinere holdning og handling«, siger Jesper Sølund.

Politiet forsøger at komme forbi stort set alle skoler i løbet af de to uger, kontrollen varer.