Interesseorganisationer: 7 bud på problemer, løsninger og myter om plastik

Når tusindvis af frivillige danskere lørdag samler plastik, er det et synligt tegn på den folkelige modstand, som efter årtier med ukritisk brug er opstået mod materialet på relativ kort tid.

Regeringen kommer i løbet af efteråret med en handlingsplan mod plastikforurening, og Europaparlamentet ventes senere på året at vedtage et direktiv, som begrænser brugen af engangsplastik og blandt andet forbyder vatpinde, sugerør, engangsbestik og lignende genstande af plastik.

Ifølge en analyse fra EU-Kommissionen står 10 produkter af engangsplastik for cirka halvdelen af plastikaffaldet på europæiske strande, hvor der laves tællinger.

Men er det nok? Politiken har bedt miljøorganisationer, Plastindustrien samt Danmarks Affaldsforening svare på tre spørgsmål: Hvad opfatter I som det største problem med plastik? Hvordan løses det? Og hvilke myter udfordrer indsatsen?







Bioplast er ikke løsningen

Plastic Change, kommunikationschef Lisbeth Engbo:

Største problem: Vi bruger alt for meget plastik, som ødelægger havmiljøet, og som ved afbrænding udleder CO2 og dermed bidrager til klimaforandringer.

Løsninger: Vi skal bruge meget mindre plastik. Produktionen stiger fra 300 til 600 millioner ton de næste 10 år, så vi kan hverken nå at rydde op eller genanvende os ud af problemet. Produkter af plastik skal designes, så de kan genanvendes, og så intet plastik spildes til naturen. Brugen af plastik skal gentænkes, og alle skal bidrage: industrien, politikerne og borgerne.

Største myte: At bioplast er løsningen. Selv om plastik er lavet af plantemateriale, nedbrydes det ikke hurtigt i naturen. Biobaseret plast er lige så svært at nedbryde, som almindeligt plastik. Bionedbrydelig plast kræver industrielle anlæg for at blive til kompost. Det er også forkert at tro, at vi kan løse problemet ved at rydde op i havet.

Dukse-Danmark skal føre an

Plastindustrien, kommunikationschef Asbjørn Lindsø:

Største problem: På verdensplan ender alt for meget plast i havene og i vores natur, og af det plast, der samles ind, havner for meget på lossepladser eller i forbrændingsanlæg. Danmark er blandt duksene. Vi sender ikke plast på lossepladser, og kun små mængder ender i naturen, men vi skal blive meget bedre til at genanvende.

Løsninger: Kun 2 procent af plastikken i havet kommer fra Europa og USA. Hovedsyndere er de store lande i Asien. Det er derfor en global supertanker, der skal vendes. Det kan vi kun gøre, hvis lande som Danmark tager førertrøjen og sætter fokus på design og produktudvikling, øger forskningen og reformerer vores affaldshåndtering, så virksomheder får rammer til at kunne opbygge en effektiv genanvendelsesindustri. Private forbrugere kan gøre en stor forskel ved at efterspørge genanvendelse og undgå at efterlade affald i naturen.

Største myte: Vi møder desværre ofte en grundlæggende misforståelse om, at plast som udgangspunkt er dårligt for miljø og klima. Det er ikke rigtigt. Emballage er afgørende for at undgå madspild, plastikken gør biler lettere, så de bruger mindre brændstof, og både vindmøllevinger og solceller er af plast. Bare for at give et par eksempler.

Skrald fra Havneparken på Islands Brygge i København. Foto: Jens Dresling

Hold plastik væk fra naturen

Danmarks Naturfredningsforening, seniorrådgiver Sine Beuse Fauerby:

Største problem: At plast ender i naturen, hvor det er til skade for vores dyreliv. Og at mange plastprodukter ikke er designet, så de kan genanvendes og derfor brændes. Det er det samme som at brænde olie og derfor dårligt for vores klima.

Løsninger: Vi skal først og fremmest reducere vores forbrug af plast. Industrien skal producere plastprodukter uden uønsket kemi og plast, der kan genanvendes. Vi skal sortere vores affald og blive bedre til at lave plast om til nye plastprodukter i høj kvalitet.

Største myte: At vi bare kan erstatte traditionelle plastprodukter med det, der kaldes biobaseret eller bionedbrydeligt plast. Dette løser ikke problemet med plast i naturen. Bionedbrydeligt plast forsvinder ikke bare af sig selv, det kan kun kompostere under særlige forhold.

Læg afgift på ny plastik

Dansk Affaldsforening, specialkonsulent Nana Winkler:

Største problem: Mange emballager består af flere typer plastik, der er 'svejset' sammen med hinanden eller andre materialer som pap, papir eller metal. Det betyder, at materialerne ikke kan genanvendes.

Løsninger: Simplere emballager. Der skal stilles krav til producenterne om kun at bruge 1-2 typer plastik, og at emballagerne ikke må være sammensatte. Desuden skal der afgifter på ny plastik - i dag er det billigt, mens det er dyrt at indsamle, sortere og oparbejde plastikaffald, så det kan indgå i ny produktion. Derfor koster det i dag borgerne mange penge at få genanvendt deres plastikaffald.

Største myte: At vi løser plastikproblemerne fra 'bunden af skraldespanden'. Affaldssektoren er i rivende udvikling og skal gøre endnu mere, men vi er ikke bedre end det affald, der kommer ind.

Plastik skal ind i et lukket kredsløb

Det Økologiske Råd, seniorrådgiver Lone Mikkelsen:

Største problem: Problemet er tredelt. 1) Plastik ender ofte i naturen. 2) Plastik indeholder i mange tilfælde skadelige kemikalier, hvilket er problematisk for miljø og sundhed. 3) Plastik er baseret på fossile kilder og bidrager dermed til klimaudfordringen.

Løsninger: Plastik skal fremstilles i en kvalitet, så det kan genanvendes direkte. Danmark har mulighed for at blive foregangsland i EU ved at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi, hvor vi designer, anvender og genanvender plastik i lukkede kredsløb.

Største myte: Bioplast dækker over to plasttyper, bionedbrydeligt plast og biobaseret plast, som kan ødelægge genanvendelsesprocesser. Desuden ser de ud til at bidrage til større mængder af plastrester i afgasset organisk affald, hvor gødningsproduktet spredes på landbrugsjord.

Elever fra 9. klasse på Bækkegårdsskolen i Ølstykke har været med til at undersøge, om der er mikroplast i vandet i Køge Bugt. Arkivfoto. Foto: Peter Hove Olesen

Vurder om plastdimsen behøves

WWF Verdensnaturfonden, havbiolog og plastikekspert Malene Møhl:

Største problem: Kloden er ved at blive kvalt i plastik, der produceres alt for meget, og det er for billigt at anvende. Plastik er i så mange produkter, at vi næsten er blevet afhængige af det i vores hverdag. Det skader i svær grad dyr, miljø og klima, at produktion og bortskaffelse ikke håndteres med omtanke.

Løsninger: Plastik skal ses som en værdifuld ressource, som det er værd at spare på og genanvende. Vi skal udbygge vores affaldsindsamling, investere mere i genanvendelse og mere bæredygtige produkter. Vi skal som forbrugere spørge os selv: »Har jeg virkelig brug for det her plastik, eller kan jeg gøre det på en anden måde«.



Største myte: At teknologier alene kan rydde op i plastikforureningen. Vi er nødt til at forebygge, at plastik ender i naturen. Det er en myte, at små ændringer i vores vaner ikke har en effekt. Nej tak til sugerør-kampagner har f.eks. rykket erhvervsdrivende og beslutningstagere til handling. Og det er en misforståelse, at problemet kun findes i Asien. En dansker forbruger årligt 100 kg. plastik, og vi genanvender kun sølle 15 procent.

Modvækst er vejen frem

NOAH, aktivist Jacob Sørensen:

Største problem: Ringe nedbrydelighed og nedbrydning til mikroplast, problematisk kemi og brug af fossile råstoffer er alle problematiske områder. Ofte er plastik unødvendigt, og grundlæggende er problemet vores overforbrug af plastik. Ud over de forureningsrelaterede problemer gør plastik det muligt at opretholde vores overforbrug.

Løsning: Modvækst. Negativ økonomisk vækst, så vi forbruger mindre og får mere tid til hinanden.



Største myte: Valg af forkerte forudsætninger får det til at se ud som om, at engangsplastik er godt for miljøet, selv om engangsplastik medfører langt større transportafstande af mad med mere og forurening af strande og have. I princippet er emballagefri varer de mest miljøvenlige, fordi de tvinger producenter og forhandlere til at tænke i nye baner.