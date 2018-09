Jeg har født tre børn, og det kan ses...Men kan små nåle virkelig stramme maven op?

Lad os bare slå det fast med det samme: Jeg har født tre børn, og det kan ses. Mit maveskind er et af de steder på min krop, jeg arbejder på at slutte fred med. Og dybest set synes jeg jo, at det er det, man skal: slutte fred med sin krop, acceptere dens stadier og det levede liv, den fortæller om.

Men jeg synes også, det er lidt svært indimellem. Så er det, jeg kan finde på sådan noget, som jeg netop har fundet på.

Gennem de seneste måneder har mit facebookfeed været fyldt med annoncer for forskellige såkaldte microneedlingprodukter – små ruller med hundredvis af smånåle, som køres hen over huden. Skal man tro reklamerne, er der vilde resultater at hente. Et af de mange produkter skriver for eksempel, at andelen af strækmærker og ar kan reduceres med mellem 50 og 80 procent i løbet af otte uger, men at resultaterne kan variere fra person til person.

Jeg har alle dage været skeptisk over for skønhedsprodukter. Og det er med den indstilling, jeg beslutter mig for at afprøve microneedling. Det er før og efter-billeder på producenternes hjemmesider, der giver mig lyst. Og så tænker jeg: Hvis ikke det virker, vil jeg gerne vide det, så jeg ikke behøver bruge mere tid på at glo på de annoncer.

Før sommerferien investerede jeg derfor knap 700 kroner i et behandlingskit fra firmaet Âme Pure. Produktet, står der, er beregnet til behandling af strækmærker. Man kan også få kit, der er beregnet til behandling af appelsinhud eller rynker i ansigtet. Jeg kunne have valgt andre mærker, for der findes mange forskellige. Nu blev det det her, fordi det var her, jeg så de mest overbevisende før og efter-billeder.

Produktet ankommer i en æske med lyserødt silkepapir. Der er en rulle med de mange smånåle, to flasker med gel og to mindre flasker med noget, der skal desinficere huden inden rulning.

På hjemmesiden kan jeg læse, at rullen med nåle skaber »tusindvis af mikroskopiske huller i huden, og dermed bliver overfladen af huden narret til at tro, at den har fået en lille skade, og produktion af kollagen øges med mere end 200 procent. Dermed erstatter kollagen og elastin ødelagt fiber og beskadiget arvæv, som findes i strækmærker og ar«.

Ifølge manualen skal jeg bruge produkterne i intervaller af to uger i sammenlagt otte uger.

Jeg allierer mig med en fotograf på arbejde. Aftalen er, at hun skal tage billeder i vores studie af min mave gennem de otte uger, som mit forsøg skal vare. Og hun starter med at tage et billede af mit maveskind, inden jeg går i gang.

Intervallerne i behandlingen forløber sådan her: Første uge skal jeg rulle hen over mit maveskind hver anden dag. Anden uge skal jeg holde pause.

Første morgen efter en aftenbehandling kigger min mand på min mave, da jeg træder ud af bruseren.

»Altså, jeg synes jo, man tydeligt kan se, at der er sket noget. Huden er da blevet glattere«, siger han.

Han er ikke typen, der er til fals for smarte tricks. Han mener det. Jeg har selv svært ved at vurdere, om der er nogen forskel.

Jeg gør det til en del af min aftenrutine at rulle og smøre med de medfølgende gelprodukter. Jeg desinficerer rullen og mit maveskind som det første. Derefter ruller jeg i cirka 10 minutter, inden jeg smører huden med gel. Alle dage smører jeg desuden huden med gel efter forskrifterne.

Og lad mig sige det: Jeg er en pjevs, og jeg synes, det gør lidt ondt med de der nåle. Især når jeg ruller hen over to operationsar, jeg har. Huden fra navlen og nedad er desuden sart og tynd. Men smerten er trods alt til at holde ud.

Efter det første tougersinterval mødes jeg med fotografen igen. Jeg er spændt på, hvad billederne vil vise. Hun tager et billede af mit maveskind igen, og vi sammenligner med billedet, fra før jeg gik i gang.

»Wow. Hold da kæft, det er da helt vildt«, udbryder hun.

Jeg kan godt selv se det: Der er tydelig forskel på mit maveskind: Rynker og strækmærker er reduceret i synligt omfang. Og jeg føler mig opløftet.