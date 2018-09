Københavner: »Jeg skal undgå at købe for meget nyt tøj. Det er noget svineri« Hvis garderoben skal fornyes, skal du ikke lede længe efter nærmeste loppemarked. Københavnere handler genbrug af hensyn til miljøet og for at gøre et godt kup.

På et lille bord i skyggen ligger en sweater.

Et skilt lægger ikke skjul på, hvorfor den skal væk: ’Ex-kærestes sweater, ti kroner’.

Der kan være mange forskellige grunde til at sælge sit tøj, men de københavner, Politiken møder på dagens loppemarked i Stefansgade, genbruger for at skåne miljøet.

Anna Schauser, 22, studerende

Hvorfor køber du ting på loppemarked?

»Den primære grund er, at det er billigt. Men jeg tænker helt sikkert også over, at jeg skal undgå at købe for meget nyt tøj. Det er noget svineri, og jeg har ikke brug for så meget. Hvis jeg har brug for at klø min shoppetrang, så er loppemarkeder altid et godt alternativ«.

Hvad har du købt i dag?

»En sweater«.

Hvor meget af dit tøj er brugt?

»60 procent er brugt, tror jeg. Genbrugstøj var moderne, da jeg var teenager, og så blev det en vane. Man bliver god til at spotte de gode ting«.

Hvad kan et loppemarked, som butik med nyt tøj ikke kan?

»Det er vildt hyggeligt. Især i godt vejr. Og så er der mange flere sjove ting på et loppemarked«.

Anja Allenberg, 50, tandklinikassistent

Hvorfor går du på loppemarked?

»Det gør jeg, fordi jeg synes, at det er hyggeligt – og fordi det er fedt at købe det tøj, som alle andre ikke gider at have mere. Ellers bliver det jo bare smidt ud. Og så har jeg heller ikke røven fuld af penge. Jeg synes, jeg kan få det fede her, så hvorfor skulle jeg købe nyt tøj?«.

Er det for at tage hensyn til miljøet, at du køber tøj på loppemarkeder?

»Jeg tænker over det. Det er både, fordi det er billigt, og fordi jeg synes, at det er langt ude, at vi smider så meget tøj væk«.

Hvor længe beholder du dit tøj?

»Jeg har mit tøj ret længe og går altid efter ting, som man bruges i mange år. Det er ikke så tit, at jeg køber nyt tøj. Mest bukser«.

Nanna Max Andersen, 24, studerende

»Jeg har købt et par sandaler, en kjole og en bluse«.

Hvorfor køber du tøj på loppemarked?

»Fordi jeg finder nogle sjovere ting billigt – det er rart, når jeg er på SU. Og så gør jeg det helt klart også, fordi jeg synes, at det er vigtigt at genbruge. Det er ærgerligt, at så meget tøj bliver smidt ud«.

Hvor længe beholder du typisk dit tøj?

»Jeg smider aldrig mit tøj ud og har også selv haft stande på loppemarkeder. Hvis jeg skal af med noget, giver jeg det til mine veninder eller sælger det, men for det meste beholder jeg mit tøj længe. Det er klart et udtryk for, at jeg synes, det er en ærgerlig tendens og en dum industri«.

Thomas Juul, 21 pædagogmedhjælper

»Jeg kommer, fordi det er hyggeligt og billigt. Og jeg finder nogle lidt anderledes ting. Jeg kan egentlig godt lide tanken om at give tingene videre, og jeg ved godt, at tøjproduktion er skadeligt for miljøet, men det er faktisk ikke derfor, jeg handler loppemarked. Det burde det være«.

Hvad har du købt i dag?

»En rullekravesweater og en blondejakke«.

Tager du 'klimabevidste valg', når du shopper tøj generelt?

»Nej. Og det er faktisk noget, jeg går og skammer mig lidt over. Når jeg køber en trøje til 30 kroner i H&M, så er det jo billigt på bekostning af alt muligt andet. Men jeg gør det alligevel«.