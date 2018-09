K og DF ude af budgetforhandlinger i hovedstaden: Men flertal vil bevare Sundhedsplatformen Hovedstadens hospitaler skal fortsat leve med Sundhedsplatformen, fremgår det af politisk aftale.

Der skal nikkes ja til den forkætrede Sundhedsplatform, hvis et parti skal være med i budgettet for Region Hovedstaden.

Forhandlingerne om et nyt budget begyndte i fredags, men allerede nu er de Konservative og Dansk Folkeparti ude af budgetforhandlingerne ifølge en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden. De to partier ville ikke give håndslag på, at de ønsker at bevare Sundhedsplatformen.

»Det er lidt mærkeligt, at man freder et system, som 66 procent af lægerne er utilfredse eller meget utilfredse med«, siger politisk leder Christoffer Buster Reinhardt (K).

»Vi ville meget gerne have medvirket til at tage ansvar, men vi ville ikke indgå i en pagt, der freder sundhedsplatformen«, siger han videre.

Flertallet af partierne i Region Hovedstaden er på et møde mandag om næste års budget blevet enige om, at de ønsker at beholde Sundhedsplatformen. På den måde ønsker flertallet at fjerne den usikkerhed, der har været om fremtiden for Sundhedsplatformen.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for beslutningen, men er skuffet over, at De Konservative og Dansk Folkeparti har forladt forhandlingerne.

»Jeg er da skuffet over, at De Konservative og Dansk Folkeparti ikke vil være med til at tage ansvar«, siger Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse.

»Men omvendt er jeg glad for, at et flertal nu sætter en klar retning for fremtiden, når det handler om Sundhedsplatformen. Vi er enige om, at det er useriøst og kontraproduktivt at fastholde, at vi bare kan skrotte det hele og starte forfra. Sundhedsplatformen er en enorm forandring og mere end bare et it-system. Den er vores svar på fremtidens digitale behov og muligheder, og det skal vi tage ansvar for at se til ende«, fortsætter regionsrådsformanden.

Lytter til kritikken

Sundhedsplatformen har været genstand for massiv kritik fra de ansatte på regionens hospitaler, som oplever it-systemet som et besværligt system og en tidrøver.

»Med denne aftale er et klart flertal enig om at tage ansvar og udvise lederskab. Og det gør man ved at sætte handling og penge bag ordene – ikke ved at skabe usikkerhed om fremtiden med urealistiske forventninger«, siger Sophie Hæstorp Andersen.

I sidste uge satte politikerne fra sidste års budgetforligskreds 22 millioner kroner af forbedringer af Sundhedsplatformen.

I teksten, som et flertal af partierne er blevet enige om, står der, at de »lytter til og anerkender kritikken af Sundhedsplatformen – både Statsrevisorernes kritik af implementeringen i 2017 og klinikeres kritik og forslag til løsninger af de udeståender, der fortsat er med Sundhedsplatformen«.

Det politiske flertal fremhæver samtidig, »at vi med Sundhedsplatformen har fået et stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil være behov for i fremtidens sundhedssystem«.

Partierne vil ifølge aftaleteksten sende et utvetydigt signal til alle om, at man politisk ønsker at beholde Sundhedsplatformen.

»Vi følger gennemførelsen af forbedringerne tæt og forventer, at evalueringerne viser, at vores medarbejderes tilfredshed og lægernes tid til patienterne er steget, når vi ved udgangen af 2021 har mulighed for at tage stilling til kontrakten med Epic (leverandør, red)« skriver de aftalen.