»Jeg sidder i bilen på vej hjem fra Skagen og kan stadig næsten ikke løfte mine arme efter at have været oppe og slås med sådan tre monsterfisk«

Under havets overflade i Skagerrak omkring 20 kilometer nord for Grenen ved Skagen svømmer gigantiske og ædelystne tunfisk på flere hundrede kilo rundt og har hovedrollen i et sandt eventyr med udvalgte lystfiskere som de lykkelige deltagere, der gør store øjne over, hvad de oplever fra de gyngende dæk på deres både.

Klodens måske mest eftertragtede fisk for både lyst- og erhvervsfiskere har været stort set forsvundet fra de danske farvande siden den blåfinnede tuns storhedstid i 1950'erne, hvor det var et tilløbsstykke af de helt store, når lystfiskere lagde til kaj i Øresund eller ved Sjællands Odde med deres fangst og med rank ryg poserede for de udsendte fotografer ved siden af deres trofæ.





Fakta Blåfinnet tun Indtil slutningen af 1960'erne blev der fanget mange tun i danske farvande, især i Øresund, omkring Skagen og ved Sjællands Odde. Fiskeriet tiltrak mange tilskuere og foregik i sensommeren og efteråret, hvor vandets temperatur passer tunen. Men fisken forsvandt. Nu er den tilbage.

De største kendte eksemplarer af blåfinnet tun var 700 kilo og over tre meter lange. En fuldvoksen fisk er typisk 2,5 meter og vejer 250 kilo. Dens topfart er 80 km/t. Den kan tilbagelægge lange distancer, fx er det dokumenteret, at fisken har krydset Atlanterhavet.

Blåfinnet tun er den første af tunarterne. Den er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet. Den har to gydeområder i Den Mexicanske Golf og Middelhavet.

På verdensplan er tunen en af de mest eftertragtede fisk for lystfiskere, der betaler store summer for at prøve at få den på krogen. Den blåfinnede tun er uhyre kostbar og bruges især til sushi. Nogle eksemplarer er blevet solgt til flere millioner kroner på fiskemarkedet i Tokyo. Vis mere





Nu er tunen tilbage i de danske farvande. En af de heldige og dygtige lystfiskere, der har haft fornøjelsen af at mærke kræfterne fra muskelbundtet, der ikke har svømmeblære og dermed konstant er i bevægelse, er Ask Peter Futtrup. Han er digital redaktør for mange lystfiskeres månedlige bibel, Fisk & Fri, ligesom han er indehaver af Fishingtours.dk, der sender lystfiskere på rejser.









Sidste uge tilbragte han ved Danmarks nordligste punkt i sin toptunede båd 'Nora' sammen med gode fiskevenner bevæbnet med tykke stænger, kæmpe fiskehjul og nylonline, der kan tåle trækket fra de torpedolignende kæmpefisk, der har en topfart på 80 kilometer i timen.

»Jeg sidder i bilen på vej hjem fra Skagen og kan stadig næsten ikke løfte mine arme efter at have været oppe og slås med sådan tre monsterfisk. Vi har i Danmark nok det bedste tunfiskeri i verden lige nu. Det er sensationelt. Der er så mange store fisk deroppe. Vi fangede tre tun på 224, 252 og 258 centimeter. Den største vejede anslået over 300 kilo. Det er altså helt crazy«, fortæller han over telefonen om sin nærkontakt med tre eksemplarer af fisken, der bliver kaldt kongen af vores farvande.

Livsdrøm for lystfiskere

For at forstå, hvor skørt det egentlig er, må vi fortælle, at for mange lystfiskere er det en livsdrøm at komme til at fiske efter tun. Folk sparer op i årevis for at komme afsted på en af de eftertragtede rejser til udlandet, hvor en enkelt fiskedag på en båd med leje af udstyr til at jage den blåfinnede konge nemt kan koste 10-15.000 kroner. Normalt foregår det under varmere himmelstrøg end den danske sensommer, men det var lige indtil et hold biologer fik den idé at undersøge tunens genkomst til de danske farvande.

De senere år er der enkelte gange blevet spottet springende tunfisk i Øresund eller andre danske farvande. Hver gang har synet trukket overskrifter i lokale medier og bragt minder frem om fortiden, hvor fiskeauktionerne var fyldt af de eksotiske og meget kostbare fisk. For to-tre år siden gik enkelte tunfisk i erhvervsfiskeres net under fiskeri efter andre mindre arter, og fangsterne fik biologer fra Danmarks Tekniske Universitet til at spærre øjnene op. Kunne det virkelig passe, at tunen var tilbage?









De satte sig for at undersøge fænomenet. Men de stod med et problem, for hvordan skulle de komme i kontakt med de majestætiske fisk, når Danmark ikke har del i den internationale kvote for tunfiskeri, der skal beskytte bestanden? De søgte om dispensation til i en afgrænset periode med stang og line at fiske efter tunen, fange den, sætte forskellige sporingsmærker på den, tage en lille prøve af fiskens væv og derpå nænsomt lade den svømme videre i oceanet igen. Fiskeriet begyndte sidste år i et par uger i august og september, hvor danske fiskere fangede fire tunfisk, som biologer kunne sætte mærker på og genudsætte. Mange tun gik tabt, fordi stænger knækkede som tørre kviste, og liner blev flået over som mørnet sytråd. I år har fiskeriet ligeledes varet i to uger her i august og september, hvor vandtemperaturen passer tunen godt.

Vi har haft en oplevelse for livet og har samtidig bidraget til forskningen. Så bliver voksne mænd til nogle følsomme sataner Ask Peter Futtrup

»Jeg skal love for, at fiskerne har taget revanche i år. De har gearet op med tungere grej og er helt fyr og flamme, når de afleverer en fisk og bidrager med viden, så vi kan undersøge, hvorfor tunen kommer herop. Det er formentlig den stærkeste fisk, du overhovedet kan fange. Den er ét stort muskelbundt, og det er dokumenteret, at nogle eksemplarer svømmer tværs over Atlanterhavet. Fiskerne fortæller, at når den er på krogen, er det som at blive trukket afsted af et løbsk godstog. Så vi har gang i en skøn forening af forskning og fiskeri«, siger biolog og professor på DTU Aqua Kim Aarestrup, der er en af hovedkræfterne i forskningsprojektet, der også tæller flere kolleger fra udlandet, der hjælper med at sætte mærker på fiskene.

Mærkerne kan minde om de prismærker, der sidder på tøj i butikkerne. De skal give forskerne oplysninger om tunens adfærd, hvilken stamme den kommer fra, hvor den gyder, hvor hurtigt den vokser, og hvilke ruter den svømmer ad i løbet af året. Nogle af mærkerne — de dyre til 25.000 kroner stykket — er designet til på et tidspunkt at løsne sig fra fiskens ryg, stige op og ramme havoverfladen, hvor det elektroniske mærke så sender sine informationer til forskerne via en satellit. Andre mærker bliver siddende, indtil en lyst- eller erhvervsfisker et andet sted — formentlig længere mod syd — fanger fisken og rapporterer nummeret på mærket. Håbet er, at forskerne om nogle år kan bruge alle disse mærker til at lægge et stort puslespil, der kan kortlægge tunbestandens færden.









Fiskehjulet skriger uhæmmet

Og en lille brik i det spil er altså Ask Peter Futtrup. Det er ikke en hvilken som helst lystfisker, der sammen med sønnike har prøvet at fange et par gedder i den lokale mose, der er sluppet gennem nåleøjet. De er blevet udvalgt, fordi de kan dokumentere, at de er dygtige og erfarne lystfiskere med viden om, hvad der skal til, når målet for fisketuren ikke er en hornfisk eller to til stegepanden, men en fisk på flere hundrede kilo.

Det har kostet Ask Peter Futtrup flere hundrede tusinde kroner at rigge sin båd om til tunfiskeri. Vi skal ikke gå i detaljer med alt, men fortælle, at det er dyrt og tungt grej. Én stang med hjul og line koster 15.000 kroner, og dem skal du have en lille håndfuld af ombord. Hver stang kan holde til at løfte en voksen kvinde på 65 kilo fri af jorden uden at knække, hjulets mekanik kan bremse en vægt på 50 kilo, og spolen rummer mere end en kilometer fiskesnøre, som er nødvendigt i den flere timer lange kamp mod tunens kræfter. Dertil kommer, at Nora er udstyret med avanceret elektronisk gps-udstyr og lastet med læssevis af sild og makrel til fodring og madding. Selve krogen er på størrelse med en barnehånd og gjort i fem mm tykt metal.





Fakta Danske tun undersøges Biologer fra DTU Aqua undersøger tunens adfærd og har gennem to uger sidste år og to uger i år sat sporingsmærker på tun. Fiskene er blevet fanget med stang og line ud for Skagen af lystfiskere. De store tun bliver sat ud igen, når forskerne fra deres båd har mærket fiskene og taget prøver.

Nogle af mærkerne kan minde om den sorte boks i et fly og kan give oplysninger om tunens færden. Projektet skal give ny viden om fiskene, deres bevægelsesmønstre, hvor de gyder og finder føde. Forskerne forventer at komme med forslag til, hvordan man kan udvikle og beskytte tunbestanden. Vis mere





»Vi fæstner en makrel til krogen ved hjælp af en elastik og bruger en oppustet fødselsdagsballon i vandoverfladen til at holde makrellen på plads i den dybde, vi ønsker at fiske. Så fodrer vi omkring båden med for tusind kroner sild, som vi forinden har skåret i småstykker. De spreder et duftspor, som lokker tunene til. Vi ligger omkring 20 kilometer fra kysten på op til 200 meter dybt vand. Så drikker vi kaffe. Og venter«, fortæller Ask Peter Futtrup.

Det virker ikke helt oplagt pludselig at flette Danmarks hurtigste 800 meter-løber gennem tiderne ind i en artikel om fiskeri efter tun på et kvart ton. Men det er lystfiskeren selv, der nævner en letbenet løber af kenyansk oprindelse, når han skal beskrive, hvad der sker efter ti minutters kaffepause.

»Pludselig begynder hjulet at skrige helt uhæmmet, fordi en tun har taget krog og makrel og er stukket af. Det er sådan en høj, gennemtrængende og skærende lyd. Vi taler om en fisk, der kan svømme 80 kilometer i timen. Den største tun tog 800 meter af hjulet på omkring et minut, mens der var 12,5 kilos bremsetryk på hjulet. Det svarer til nogenlunde til, at du beder Wilson Kipketer om at spænde en ølkasse på ryggen og løbe 800 meter dobbelt så hurtigt som sin personlige rekord«, beretter Ask Peter Futtrup over telefonen fra bilen, der langsomt fører ham syd gennem Jylland og videre mod øst, væk fra eventyret.





På båden 'Nora' har han to eller tre personer med sig i den uge, fiskeriet står på. Når en tun hugger, har alle en fast defineret opgave. Line og makrel på de tre øvrige stænger skal hurtigst muligt rulles ind, for tunen bestemmer. Vil den på tværs, gør den bare det. En mand står med stangen monteret i et bælte om livet og forsøger at få rullet line ind på hjulet, samtidig med at skipper sejler båden skråt på tværs i retning af tunen. En tredje råber ordrer om kurs til skipper. Hvert kvarter skifter de rundt, så nye og friskere arme holder stangen. Sådan bliver det ved. I 3,5 timer, mens tunen langsomt bliver trættere. Et for dødelige fiskere ubegribeligt tal. Ligesom det faktum, at de flytter sig 7 km fra udgangspunktet under kampen med tunen. Ikke i et lige stræk, tværtimod, i alt 31 km bliver tilbagelagt sammen med tunen, og det kan være svært at afgøre, hvem der egentlig har hvem på krogen. Mandskabet er nødt til at bælle flere flasker Faxe Kondi under fighten for at få sukker til de udpinte kroppe.





»Alt i din krop syrer til. Du kan ikke bevæge armene. Nakken er helt død. Du er simpelthen flad«, fortæller Ask Peter Futtrup.

Når tunen er træt og endelig befinder sig ved bådsiden, placerer de skånsomt en gaf (en krog på langt skaft, red.) i kæben på fisken, mens de sejler roligt videre, så den får frisk vand gennem gællerne og lider mindst mulig overlast. Over radioen kalder besætningen biologerne i en anden båd, der kommer sejlende og via tovværk får bugseret tunen op agter i deres båd, hvor de sætter mærker på, mens tunen får vand gennem gællerne med en slange. Et par minutter senere er tunen fri igen og stikker mod dybet.

»Trætheden forsvinder som ved et trylleslag. Vi står der på dækket og er ekstatiske over at lykkes med noget, der ikke er set i Danmark siden 1960’erne. Det er stort at være en del af. Vi har haft en oplevelse for livet og har samtidig bidraget til forskningen. Så bliver voksne mænd til nogle følsomme sataner, vi krammer og giver highfives. Det er lige før, vi fælder en tåre. Vi er så overvældede og udmattede og stopper dagens fiskeri, når vi først har fanget en tun. Vi kan ikke mere«, siger Ask Peter Futtrup.

Tun på ædegilde

Med 40 både i vandet fra hovedsagelig Danmark og Sverige er der under fiskeriet blevet fanget, mærket og genudsat flere end 80 gigantiske tunfisk, som de kommende år vil give forskerne værdifulde informationer. Sidste år blev der fanget og mærket blot en fjerdedel af det antal af fiskerne fra Danmark og andre lande.





Foto: Ask Peter Futtrup / Fisk & Fri Biolog Kim Aarestrup sætter mærker på og tager prøver fra en af de fangede tun, inden den bliver sat ud i Skagerrak igen og svømmer væk.

Så det er intet under, at Kim Aarestrup fra DTU Aqua lyder som en glad biolog over telefonen fra havnen i Skagen, hvor han med lyden af mågernes sang i baggrunden forklarer om mulige årsager til, at tunen oprindelig forsvandt fra de danske farvande.

»Tunen kom her for at spise, efter at den havde gydet i Middelhavet. To forudsætninger skal være opfyldt. Der skal være nok tun til, at en tilpas stor del af dem finder herop, og der skal være nok at spise. Men på grund af overfiskeri på verdensplan faldt bestanden af tun, ligesom fødedyrene sild og makrel blev fisket ned i danske farvande«, siger han og kommer med dette bud på, hvorfor tunen nu er vendt tilbage:

»Det hænger formentlig sammen med bedre forvaltning af bestanden. De seneste ti år er der indført skrappere restriktioner, mere kontrol med fangsten og højere mindstemål for tun – det skete efter hård kritik fra miljøorganisationer. Så der er simpelthen flere tun nu end dengang. Samtidig er bestande af deres byttedyr i hastig vækst i de danske farvande. Den kombination gør, at vi ser mange tun nu. De tager på den lange rejse til ædegilde her hos os, mens vandet er relativt varmt«.

Når pulsen er faldet efter denne sæsons eventyr i Skagen, melder tanken sig selvfølgelig, hvilke perspektiver der er for de danske farvandes genkomne sensommergæst. Erhvervsfiskere øjner en gylden mulighed for at fiske efter de lukrative tun, der med en vægt på et kvart ton kan indbringe omkring 100.000 kroner. Lystfiskerne i Dansk Sportsfiskerforbund håber på at få etableret et bæredygtigt lystfiskeri efter tun, hvor de fangede fisk nænsomt genudsættes, så dødeligheden er nede på 5 procent. Selv om der ingen garanti er for, at tunen hvert år vil komme så talstærkt i august og september som nu, så drømmer Ask Peter Futtrup allerede om at arrangere tunfisketure for fiskegale turister med penge nok på kontoen til en eksklusiv jagt på de store blåfinnede fisk.

»Det er købestærke mænd, som bruger absurd mange penge på at rejse rundt og fiske. Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, hvad det kan betyde for et lokalsamfund som det i Skagen, hvis turistsæsonen kunne blive forlænget med et par måneder, når sommeren går på hæld. Du finder ikke andre steder i verden, hvor det er så – i gåseøjne – let at få så store fisk på krogen. Fiskene heroppe er i en helt anden kaliber end de mindre på 30 til 60 kilo, som du kan være heldig at fange i Middelhavet«, siger han.









For ham selv personligt kommer der til at gå noget tid, før dagene i Skagerrak bundfælder sig.

»Vi har knoklet for at være bedre forberedt i båden end sidste år, hvor vi mistede den eneste tun, vi havde på krogen. Nu lykkedes det. En oplevelse for livet. Jeg tror ikke, man rigtig forstår det, før man står i det. Det er så hårde kræfter, vi var oppe imod. Du kan ikke bare sige ’nu haler jeg dig ind’. Altså, vi stod på dækket og talte til tunen. ’Giv nu op, vi skal bare låne dig et øjeblik’. Det var fanme vildt. Ud over selve fangsten var det surrealistisk at se fiskene på så tæt hold. Vi så dem jage. Pludselig flyver en stime småfisk fri af vandet. Et sekund senere springer en kæmpetun fri af vandet og lander i vandet med et plask, som havde du tabt et køleskab fra et fly 100 meter oppe. Det oplevede vi vel 50 gange«, siger Ask Peter Futtrup.

Han tog hjem nogle dage før sine venner, der fortsatte fiskeriet i denne uge, fordi han skal passe jobbet på Fisk & Fri og sende lystfiskere på tur til Norge. Kontorlivet meldte sig. Og så kom meldingen fra gutterne. De har bid igen. Ny tun på krogen. Ask Peter Futtrup blev vemodig, men også glad på deres vegne. Og så tænkte han på sin familie, som han var adskilt fra på det lykkelige eventyr langt fra hjemmet.

»Jeg har en datter på fem og en søn på otte, så det er min hustru, der sørger for al logistikken, når jeg er væk. Da jeg lettere rørstrømsk ringede hjem til hende og fortalte om fangsten, sagde jeg ’vi gjorde det’, for uden hende var jeg aldrig kommet afsted«, siger han.