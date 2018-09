Deleøkonomi: Jeg ledte efter en bog i 20 år og fandt den i et naboskab i den anden ende af landet

FOR ABONNENTER

Et godt naboskab er ikke længere kun noget, der eksisterer i rummet mellem os mennesker. Det er også et fysisk skab, opstillet i ejerforeninger, kolonihaveforeninger og på campingpladser, hvor beboere og forbipasserende kan aflevere aflagte bøger til fri afhentning af andre efter en stiltiende aftale om, at de så også selv forærer noget væk en anden dag.