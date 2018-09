Kokken Rosa Sala Burgayas opskrift: Den oprindelige allioli

Til 4 personer

2 fed økologisk, violet hvidløg

15-20 g (ca. 1 skive) god, halvtør gedeost, f.eks. Garrotxa

1–2 spsk. vand

1/2-3/4 dl ekstra jomfru olivenolie (gerne af arbequine-oliven, som er mild)

salt





Sådan gør du:

1 Tag en rummelig morter; sørg for, at den er tør i bunden. Pil hvidløgsfeddene, skær dem i skiver, og kom dem i morteren sammen et drys salt. Knus dem rigtig fint ved at banke med støderen.

2 Riv osten og kom den i. Knus igen til en ensartet masse. Spæd med 1-2 spsk. lunkent vand. Det skal igen blive til en ensartet masse.







3 Du kan nu røre rundt, mens du hælder olivenolie i lidt efter lidt, så olien hele tiden optages af osteblandingen. Så vil den blive fast og cremet. Hvis du vil gøre det endnu nemmere, kan du bare hælde olie i ad to omgange og blande det hele godt.