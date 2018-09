Kajakroere, løbere, dykkere og børnefamilier rydder Danmark op i dag

Dykkerne er jævnligt ude for at rydde op i havnen, men det passer fint, at de kan gøre det på World Cleanup Day. Kajakfolket kommer forbi og råber 'hvor er I seje' til beredskabet på kajen. I alt er der sat halvanden time af til at samle ind på bunden, og allerede efter tre kvarter er bunken af rustent skrald over en meter høj. Holdleder Poul Jakobsen ærgrer sig over, hvad folk smider i havnen.

Man kan finde alt på havnens bund, men her ved Kalvebod Bølge er det især cykler og indkøbsvogne, der fylder. Foto: Klaus Holsting/POLITIKEN

»Det er deprimerende at dykke i Københavns Havn. Vi finder jo alt lige fra trailere og biler til computere, barnevogne og cykler. Hvis en øldåse ryger i havnen, så synes folk, at den er væk. Men det er den jo ikke. Det er en mærkelig indstilling«, siger Poul Jakobsen.

Længere ude langs kajen har en af kajakkerne nu haft en lille fangst: Et par plastikhandsker af den slags, man bruger til at tage bagerbrød med i butikkerne, og en bagerpose. Den kvindelige kajakfører rækker fermt sin pagaj ud og fanger en parkeringsbillet, der flyder i overfladen.



140 kilo mindre affald i havnen

I foreningen Miljøkajakken mener Tobias Weber-Andersen, at det at samle ind også vil få folk til at smide mindre skrald i naturen.

»Når først folk har været ude i kajakken, så påvirker det den måde, de ser på affald på. Både hvor meget affald, vi omgiver os med, og hvordan vi behandler det. Man lægger mere mærke til det, når man selv har samlet ind«, siger Tobias Weber-Andersen.

Han har mødt en mor, der var på vej ud på indsamling med sit barn, og den slags eksempler myldrer det med på sociale medier som Facebook og Instagram i dag. Løbere, som har samlet ind på løbeturen, gåture med indsamling ved Den Permanente i Aarhus og Silkeborgsøerne og svømmere, der har samlet ind på deres vej.

Efter sejlturen vejer roerne sagens høst, da de kommer tilbage til kajakklubben. Nogle kajakker har dog samlet så meget affald, at de har fået smidt en del ud i affaldscontainere forskellige steder undervejs, fordi de ikke havde plads i båden.