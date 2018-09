Aktivisme: Lokale går imod butiksdød og åbner kaffebar i fællesskab

Tomme butikslokaler er der nok af i Hinnerup, så da Signe Bisgaard, der er komponist, og Jon Ahrensbach, der kok og indehaver af cateringfirmaet Skafferiet, i foråret fandt ud af, at guldsmeden rykkede til en anden by, tænkte de: Nej, det skal blive løgn.

Da de for 3 år siden flyttede fra Aarhus med børnene på nu 4 og 8, var beslutningen båret af et ønske om at skabe noget, hvor de slog sig ned. Ideen til en kaffebar i byen Hinnerup, der ligger 12 kilo

meter nordvest for Aarhus, blev født.

Sådan havde Kim Madsen, molekylærbiolog, kaffeentusiast og indehaver af Madsen Mokka, det også. Så en dag kiggede han forbi for at høre, om de mente, det kunne gå med en kaffebar i Hinnerup.

I løbet af snakken voksede ideen om, at vi kunne gøre det, hvis vi var flere Signe Bisgaard

Umiddelbart tvivlede parret på, at byen var stor nok til, at det ville være klogt af Kim at satse og sige et fuldtidsarbejde op.

»Men i løbet af snakken voksede ideen om, at vi kunne gøre det, hvis vi var flere, som var fælles om det«, fortæller Signe Bisgaard.

Foto: Jon Ahrensbach

Det blev begyndelsen på projektet 'Kaffebar mod butiksdød', som repræsenterer adskillige tendenser i tiden.

Lokale partnere slår sig sammen

Initiativtagerne tog kontakt til et par lokale producenter, som leverede til Jons cateringfirma. Begge er lærere med interessedrevet nebengeschæft. Jesper Hother er medejer af tonicproducenten Absurt. Jan Bitsch D'Souza importerer specialøl fra Belgien og driver sammen med sin hustru, Mette Marie, hobbyforretningen Ølstalden.

Snart var konceptet klar: Otte mennesker fordelt på fire par og fire andele slog sig sammen. Kokken Jon, der er uddannet fra L'estragon i Aarhus og michelinrestauranten Das kleine Rote i Hamburg, bruger alle sine timer på Kaffebaren og Skafferiet.

Alle andre tager vagter, hvor det kan lade sig gøre i forhold til deres jobs i et speditørfirma, som lærere, dramaturg, sygeplejerske, molekylærbiolog og komponist/projektleder.

Foto: Signe Bisgaard Anpartshaver Mette Marie Bitsch D'Souza, som her gør pristavlen klar, er dramaturg ved Aarhus Teater, når hun ikke driver café.

»Vi har det til fælles, at vi er rykket fra Aarhus, i takt med at vi har fået børn for at få mere bolig for pengene, og gerne vil skabe noget her, hvor vi bor. Vores forskellige baggrunde giver en god blanding af kompetencer«, forklarer Signe.

At indgå partnerskab, så man drager nytte af hinandens styrker, er ifølge Heidi Svane Pedersen fra innovationsnetværket Service Platform en af de største trends, der gør, at små byer overlever. Det kan være som her, hvor flere går sammen om at drive en virksomhed, eller det kan være mellem eksisterende forretninger.



»Det gælder om at skabe nogle alliancer med to-tre partnere med samme kundegrundlag. Hvis en butik sælger tøj, og nabobutikken sælger smykker, kan den ene ejer måske overskue at lave en hyggekrog og brygge kaffe, mens den anden er god til at finde ud af, hvad man skal tage billeder af og fortælle om på sociale medier«, siger Heidi Svane Pedersen.

Aktivisme og social valuta

Iværksætterne i Hinnerup var spændte på, hvordan resten af byen ville tage imod initiativet med Kaffebaren, som de 6. juni præsenterede på Facebook med ord om »sammen med lokale ildsjæle at skabe et fællesskab, give folk en oplevelse og undgå tomme butikker«.

De skrev også, at det ville være fantastisk, hvis nogen skulle have lyst til at give en hånd med.

Opslaget blev delt næsten 100 gange, fik 923 likes og 97 kommentarer a la: »Knaldhamrende god nyhed for os og for Hinnerup – fedt med noget virkelyst og initiativ«. »Hvis der er plads til musik og sang, kunne det godt være en mulighed fra nogle lokale«. »Min tanke og lille drøm blev til virkelighed! Jeg er 100 procent klar på at komme og hjælpe med enten et par håndværkerhænder eller bagehænder«.

Min tanke og lille drøm blev til virkelighed! Jeg er 100 procent klar på at komme og hjælpe Indbygger i Hinnerup

»Opbakningen har været fuldstændig overvældende. Folk fra hele byen er kommet for at hjælpe med istandsættelsen. Nogle hjalp med at mure en væg op, gymnasiepiger kom med kager til dem, der arbejdede, og en frivillig har meldt sig til at tage vagt en dag om ugen«, siger Signe Bisgaard og fortsætter:

»Det er vildt overraskende og rørende faktisk at mærke det lokale sammenhold. Det, tror jeg, er kommet bag på os alle. Jeg er vokset op i Aarhus og havde aldrig forestillet mig, at det kunne være så dejligt at bo i en mindre by«.

Samspillet med brugerskaren illustrerer en anden tydelig trend, som forbrugerekspert Dorte Wimmer har beskrevet i bogen 'Refresh Retail'. Magten bevæger sig fra butiksejer til forbruger, og fokus rykkes fra finansiel til social valuta og fra topstyrring til interaktion.

Forbrugere bruger shopping og de oplevelser, butikkerne byder på, til at hygge sig og være sammen med andre. Derfor rykker detailhandlens fokus fra funktion til følelse og fra topstyring til interaktion.



I dag handler det ikke bare om at være kunde, men om at være en del af et fællesskab Dorte Wimmer

»Folk i Hinnerup griber ikke en murske, for at folkene bag cafeen kan øge deres profit. De gør det for at få et tilhørsforhold og være en del af et fællesskab. Oplevelsen har større betydning end varen i sig selv. I dag handler det ikke bare om at være kunde, men om at være en del af et fællesskab«, siger Dorte Wimmer fra Retail Institute Scandinavia.

Hun forventer, at butikslivet i Danmark vil opleve mere af den slags aktivisme, som udfolder sig, når folk ikke vil lade butikkerne i deres område dø.

»Vi ser stadig flere eksempler på, at folk engagerer sig lokalt for at sikre et minimum af butikker. Tit opstår initiativerne først, når byens sidste butik, typisk et supermarked eller en købmand, er ved at lukke. Men det vil sprede sig, i takt med at formål og etiske værdier får øget betydning«, siger forbrugereksperten.

Modernitet og nostalgi

Holdet bag Kaffebaren har siden åbningserklæringen løbende lavet opslag på sociale medier, så folk har kunnet følge med i nyheder om, at nu er der skaffet gamle skolestole, nu laves der hyldedrik, og nu er holdet blevet inspireret af en teekspert – flittigt akkompagneret af billeder af lokale, hjælpere og ejere. Sidstnævnte sætter en ære i at svare på kommentarer eller invitere forslagsstillere ind til en snak om en idé.

Hvis den service holdes ved lige, tegner det godt, mener Heidi Svane Pedersen fra Service Platform, der bygger bro mellem forskning og detailhandel.



»De, der vinder kundernes gunst, er dem, der både har noget fysisk og noget digitalt at byde på. Det betyder ikke, at en butik skal have en webshop, men de skal have nogle digitale tråde ud til kunderne, som gør det lettere at lære dem kunderne at kende og sikrer, at de har adgang til virksomheden før, under og efter et køb«, siger hun.



På åbningsdagen 12. september kom 350 gæster til kaffe, kage og livemusik på torvet foran Kaffebaren, og dagen efter var der på et tidspunkt parkeret 15 barnevogne udenfor.



Foto: Signe Bisgaard Endelig har mødregruppen fået et sted at mødes.

Foto: Signe Bisgaard Men også hvis man ikke har brug for et puslebord.

»Hinnerup har en super svømmehal, hvor en del mødregrupper fra Aarhus kommer – det tager bare et kvarter med toget. Hvis vi kan give folk en god oplevelse på Kaffebaren, kan vi måske både holde på nogle og også tiltrække flere«, siger Signe Bisgaard.

Foreløbig er der åbent onsdag-lørdag, men Kaffebaren har som ambition at vokse og blive brugt som platform for kulturelle arrangementer. Som en slags forsamlingshus, fristes man til at sige, for der er ikke så lidt back to basis over anpartscafeen, der har til huse i en gul bygning med hvidmalede vinduer og genbrugsinteriør.

Foto: Signe Bisgaard Nybagt brød serveres f.eks. med hjemmelavet marmelade eller lokal fyrtårnsost.

Sanserne stimuleres af duften af nybagt brød og nyligt ristede bønner fra den store kafferister, der står i lokalet som et matsort monument over gammeldags håndværk. Priser er skrevet på håndskrevne sedler eller med kridt på en tavle.

»Nostalgien hersker, hvilket vi ser flere steder i forbruget i øjeblikket. Alene i ordet kaffebar ligger der en masse nostalgi.Tendenserne er langt hen ad vejen drevet af, at vi alle gerne vil være en del af noget lokalt, uanset om vi bor i store eller små byer«, slutter Dorte Wimmer.