6 stillinger på 3 minutter: Nu skal yoga være en konkurrencesport

Der er helt stille i de 5 sekunder, 12-årige Clara Skjold holder stillingen, før hun giver slip og med kontrol over hver eneste af kroppens bevægelser indtager næste position. Det er det, der er det sværeste, fortæller hun. At holde kroppen helt i ro uden at miste koncentrationen.

Fire dage i den forgangne uge har hun efter skole sammen med sin mor kørt turen fra sit hjem i Gentofte til Hellerup Yoga for at træne smidighed og styrke og få styr på de sidste finesser inden danmarksmesterskabet i yoga-sport, som finder sted i København lørdag.

Clara dyrker nemlig yoga for at vinde. Siden hun var 5 år og stillede sig i sit allerførste hundestræk, har hun elsket yoga, og siden hun var 6 har hun konkurreret mod andre i at udføre de fysisk udfordrende stillinger, asanas, som de hedder på yogasprog, så fejlfrit, at hun sidste gang fik 6.-bedste placering i sin aldersklasse ved de europæiske mesterskaber. I begyndelsen af december går turen til Beijing, hvor hun skal deltage i verdensmesterskaberne.

»Det føles fantastisk i kroppen, og det gør noget ved roen, at man skal koncentrere sig sådan. Man bliver helt afslappet inde i hovedet. Efter at jeg har trænet, føler jeg mig mere glad. Også de dage, hvor jeg ikke træner. Jeg er ikke så stresset mere«, fortæller Clara Skjold, som uden for konkurrencesæsonen træner bikram-yoga, også kaldet hot yoga, som foregår i en 40 grader varm yogasal, 2-3 gange om ugen.

Når Clara på lørdag møder op i Valby Kulturhus iført sin røde gymnastikdragt for at vise, hvad de mange timer i yogastudiet er resulteret i, er hun en af et par og tyve deltagere i de nordiske mesterskaber, som omfatter Grønland, Island, Sverige og Norge og holdes samlet i Danmark. Yoga-sport er på trods af en massiv stigning i antallet af yogaudøvere endnu kun i sin spæde vorden her i Nordeuropa.

Herhjemme dyrker omkring 15 procent af kvinderne mod kun 2 procent af mændene yoga, viser de seneste tal fra Idrættens Analyseinstitut.

Længere nede i Europa samt i Asien og USA er der større interesse for at konkurrere i den fysiske gren af den ældgamle indiske praksis, som består af i alt 8 grene, herunder meditation og åndedrætstræning. Siden 1997 har der været afholdt europamesterskaber i yoga-sport – og siden 2012 har det været med dansk deltagelse. I 2009 deltog 15 lande i verdensmesterskaberne, mens arrangørerne, Det Internationale Yoga Sports Forbund, IYSF, forventer, at tallet vil være godt oppe over de 30 deltagerlande i år.

Konkurrencen får mig op af sofaen

Konkurrencer i yoga-sport foregår på den måde, at yogaudøverne inddelt i kategorier efter alder og køn en ad gangen fremfører en 3 minutter lang yogasekvens foran et dommerpanel. På de 3 minutter skal deltageren vise 6 stillinger: 4 stillinger, der er ens for alle, og derefter 2 stillinger efter eget valg.

Set fra en traditionel vinkel passer yogakonkurrencer temmelig dårligt ind i filosofien bag yoga, som handler om at skrue ned for vores selvoptagethed og lære os at give slip på forestillingen om, at vi kun er gode nok, hvis vi præsterer og lykkes med vores roller. Simon Krohn

Alle stillinger skal holdes i 5 sekunder, hvor dommerne vurderer deltagernes styrke, teknik, smidighed, balance, vejrtrækning og evne til at bevare roen. Herefter gives en pointscore, som til konkurrencerne typisk ligger på maksimalt 40 point. Det trækker ned, hvis man går over tid, mister balancen, ikke er aligned, altså på linje, eller ikke er tilstrækkelig smidig eller stærk.

En af de danske deltagere i årets mesterskab er Jørn Backmann Thyssen, som både har konkurreret under dannebrog i udlandet og er blevet dansk mester i sin kategori de sidste to år. Han er tidligere maratonløber, men faldt for den varme bikram-yoga for fire år siden. Lørdag vil han forsøge at genvinde titlen ved at udføre samme sekvens af stillinger som sidste år.

Han er begejstret for konkurrenceelementet i yoga-sport, som hele tiden ligger i baghovedet som en motivation, når han træner yoga 2-3 gange om ugen.

»Den ro, man kan træne sig op til at have, når man dyrker yoga, har man virkelig brug for til konkurrencerne, for det kræver enorm koncentration at kunne gå op på en scene og lave de øvelser i et par badebukser, mens der er helt stille og alle kigger på dig. For mig handler konkurrencerne mest om, hvor jeg er i min egen praksis, ligesom de fleste løber maraton for at få en bedre tid end sidste gang. Konkurrencerne skubber mig til at få dyrket yoga, det giver mig noget at træne efter og får mig op af sofaen. Til maraton kan du jo heller ikke bare tilmelde dig uden at løbetræne i dagligdagen«, forklarer Jørn Backmann Thyssen, som er indehaver af butikken Dagny i Istedgade i København, hvor han sælger tøj og interiør af sit eget design.







Kan man konkurrere i velvære og sjælefred?

Herhjemme arrangeres konkurrencerne af Dansk Yoga Forbund, som er stiftet i 2013 af bl.a. formanden, Trine Zafina Søndergaard, der står bag Bikram Yoga i København, og i år er næstformanden, Stina Madelaire, som er stifter af Copenhagen Yoga Festival og medindehaver af yogastudiet Nor, indtrådt i bestyrelsen.

De er meget bevidst om, at de er ude i et i yogakredse kontroversielt ærinde. Det er nemlig langtfra alle i yogamiljøet hverken herhjemme eller i udlandet, der synes, at konkurrencer hører naturligt hjemme i yoga.

For hvordan kan det at konkurrere overhovedet harmonere med det, som oprindeligt var hele formålet med yoga: at opnå ro i både krop og sind uden at validere hverken sig selv eller andre, men derimod acceptere sig selv og livet, som det er. Man bliver i både bogstavelig og overført betydning på sin egen måtte.

»Den bølge af yogier, der kom til Vesten i 1920’erne, var meget spirituelt forankret, og det bærer yoga mange steder stadig præg af. Yoga indeholder mange elementer, for eksempel den fysiske udfoldelse, og det er den enkelt udøver der skal mærke hvad der er rigtigt for dem«, fortæller formand for Dansk Yoga Sportsforbund, Trine Zafina Søndergaard.

Hun har selv tidligere konkurreret i yoga-sport, har siddet i bestyrelsen i det Internationale Yoga Sportsforbund og de sidste fem år arbejdet på at udbrede kendskabet til yoga-sport i Danmark.

»Konkurrencerne kan give den enkelte et mål at arbejde hen imod, hvor man kan vise for sig selv og andre, hvad man har nået i årets løb. Og man kan sagtens stille op på et lavt niveau, selv om man ikke har gået til yoga i særlig mange år. Vi har også haft ældre deltagere. Alle og enhver kan være med«, siger hun.

Der er ikke noget værre end yogapolitiet, som gerne vil fortælle andre, hvad der er rigtig eller forkert yoga. Det må være op til den enkelte Simon Krohn

En af de mest anerkendte yogier herhjemme er Simon Krohn, som er forfatter til bogen 'Nærmere noget', som er en grundig indføring i yogafilosofien forklaret på dansk. Bogen er skrevet efter forfatterens årelange studier i yogaens historie og filosofien bag. Ifølge ham er det svært at finde direkte opbakning til konkurrence i yogafilosofien, selv om de formentlig har fundet sted i begrænset omfang på for eksempel markedspladser.

»Set fra en traditionel vinkel passer yogakonkurrencer temmelig dårligt ind i filosofien bag yoga, som handler om at skrue ned for vores selvoptagethed og lære os at give slip på forestillingen om, at vi kun er gode nok, hvis vi præsterer og lykkes med vores roller. Du kan hurtigt fare vild på den rejse, hvis det pludselig i stedet er dig, der skal passe ind i yogaen og tvinge din krop ind i stillingerne«, siger Simon Krohn.

Alligevel mener han, at konkurrence sagtens kan have sin plads i moderne yoga.

»Det er vigtig at se yogaen som en levende tradition, som hele tiden udvikler sig i nye forgreninger, og hvis nogen godt kan lide at træne yoga som en sport, kan jeg ikke se noget problem i at få konkurrenceelementet ind. Der er ikke noget værre end yogapolitiet, som gerne vil fortælle andre, hvad der er rigtig eller forkert yoga. Det må være op til den enkelte«, siger han.

Vil anerkendes som sportsgren

Dansk Yoga Forbund, som for nylig har skiftet navn fra Dansk Yoga Sportsforbund, håber på, at konkurrencerne kan være med til at udbrede kendskabet til yogaen herhjemme og give sporten en bredere appel. Drømmen er at blive en del af foreningslivet på linje med de andre sportsgrene, børn og voksne dyrker og konkurrerer med hinanden i rundtomkring i landet.

På verdensplan arbejder den internationale yogasportsorganisation på at gøre yoga-sport til en olympisk disciplin og dermed en anerkendt sportsgren. For at opnå det skal sportsgrenen dyrkes i 75 lande fordelt på 4 kontinenter, så der er et stykke vej endnu. I Indien er yoga for nylig blevet anerkendt som en sportsgren.

Herhjemme arbejder Dansk Yoga Forbund på at blive optaget i Danmarks Idrætsforbund. Håbet er, at det vil være med til at kvalitetssikre yoga og stille nogle krav til for eksempel børneattester inden for børneyoga, hvilket ikke er et krav i dag for at undervise i de private yogastudier.

»Hvis vi får udbredt konkurrencer på foreningsniveau, kan vi holde stævner, og det giver synlighed og fokus på, at yoga også er en sport. Med konkurrencerne får vi et fællesskab om det, vi rigtig godt kan lide, yoga, og en platform, hvor vi kan inspirere folk til at gå til yoga. Jeg er overbevist om, at konkurrenceelementet vil give yoga en meget bredere appel, for alle mennesker synes jo, det er sjovt at være sammen andre om det, de godt kan lide«, siger formand Trine Zafina Søndergaard.

Det synes 12-årige Clara i hvert fald.

»Det er sjovt og hårdt på samme tid. Jeg presser hele tiden mig selv til, at jeg skal gøre det bedre, for så kan det være, at jeg vinder. Det er fedt at konkurrere, fordi hvis jeg er kommet på den plads, er det jo, fordi jeg har gjort det godt. Jeg bliver stolt af mig selv, når jeg har arbejdet på det længe og gør det godt«, siger hun.