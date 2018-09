Kampagne i S-tog og gymnasier sammenligner kød med cigaretter

Foto: Jacob Ehrbahn Jakob Jønck er skaberen af Simple Feast. Han afviser, at det er en skræmmekampagne, men vil gerne have budskabet frem om, at vi danskerne spiser dobbelt så meget kød som i 1960'erne.

Jakob Jønck er skaberen af Simple Feast. Han afviser, at det er en skræmmekampagne, men vil gerne have budskabet frem om, at vi danskerne spiser dobbelt så meget kød som i 1960'erne. Foto: Jacob Ehrbahn

»Men ikke nok med at kød ødelægger vores planet (... ), så ødelægger kød også vores helbred nu og her«, siger stemmen.

Kød ødelægger dit helbred nu ... det lyder da lidt som en skræmmekampagne?

»Ja okay, så er det, fordi vi har brugt et for hårdt ord. Det er ikke ment som skræmmekampagne, og vi er ikke ude i at fortælle verden, at de skal blive veganere, vi er ude i at fortælle folk, at det, at vi spiser dobbelt så meget kød som i 1960'erne, er totalt uholdbart«, siger Jønck.

Quit Meat Helpline er bemandet er en række ernæringsrådgivere og en læge fra den vegetariske kostverden. De skal give råd til f.eks. ammende, der frygter, at vegetarisk mad skader barnet, eller folk, der tror, at deres børn ikke får kalcium nok, hvis de ikke får mælk. Men Jakob Jønck regner med, at mange af opkaldene bliver fra »vrede mænd, der vil vide, hvad fanden vi har gang i. Dem vil vi gerne i dialog med«.

Der er ikke udelt glæde for ideen om en drop kødet-hjælpelinje blandt folk, der driver regulære kriselinjer. Misbrugsportalen, der udfører akut telefonisk rådgivning af misbrugere, kalder det for grænseoverskridende.