Opskrifter: Vilde retter du kan lave selv om du kommer fra et hjem uden gevær

Tegnene er overalt i lejligheden. I gangen er knagerækken udskiftet med en birkestamme, hvor overtøjet kan hænge på de afklippede grenender. Over et whiteboard til huskenoter og indkøbslister hænger et elghoved i metal. På emhætten står et svensk flag. Køkkenskabenes håndtag er låg fra kaviardåser. Gaskomfuret på kogeøen har mange blus, og på tallerkenrækken over spisebordet er kogebøger udstillet. Der bor en svensker i lejligheden på Indre Nørrebro, og han er kok.

Det er nu ikke kokken fra Muppet-show, men 34-årige Kristofer Josefsen, der efter et par ture rundt i både det nordiske og det italienske køkken er endt med at lave mad, som afspejler, hvor han kommer fra. Som den and, han har tatoveret på armen sammen med svampe.

For på Restaurant Wilhelm, hvor han er køkkenchef, er der fokus på vildtretter. Her bruger Kristofer Josefsen de råvarer, som han kender fra sin barndom i Älmhult i Sydsverige.

»Mine forældre havde naboer, der var jægere. Dem købte vi kød af, når de havde skudt rådyr eller elg. Det var en del af vores hverdag, ligesom vi plukkede svampe og tyttebær«, siger han:

»Min familie interesserede sig for mad, men ud over en mormor, der havde været kogekone, var der ingen, som beskæftigede sig professionelt med mad. Vi spiste bare, men vi spiste godt, og vi fik tit vildt«.

Nynordisk og norditaliensk

I de første år som kok beskæftigede han sig ikke specielt meget med vildt. Han var i lære i Sverige og har siden været ansat på blandt andet Grand Hotel Mölle, i Oslo på restaurant Balthazar, været nogle år i Toscana (hvor der dog jævnligt var vildsvin på menuen). Tilbage i København var han køkkenchef på Famo 51, der i dag hedder Famo Carne og serverer (ikke så overraskende) kødretter, før han blev køkkenchef på Aamanns Etablissement, hvor han lærte det klassiske danske og nynordiske køkken at kende.

Men for fire år siden blev han sammen med sin danske kone og en partner forpagtere af cafeen på museet Ordrupgaard. I en garage indrettede de en restaurant, som havde aftenåbent, og der kom vildtet tilbage i hans liv.

»Den lå lige ud til Dyrehaven, og så gav det pludselig mening at servere vildt der. Så jeg gik i gang med at opbygge et netværk af jægere både i Danmark og Sverige for at kunne købe vildt. Man snakker med en, der kender andre, som taler med flere«, fortæller han.



»Det giver en anden respekt for dyret, at man ved, det er skudt i naturen, og som kok er det udfordrende, fordi man køber hele dyret, ikke bare et stykke. Det bliver en anderledes måde at arbejde på som kok, fordi man ikke bare kan lave den samme ret med f.eks. filet i tre uger og så skifte menu og lave en ny ting i tre uger. Det er udfordrende«.

Vildt året rundt – næsten

Så da restauranten flyttede fra Ordrupgaard, som skulle ombygges, til Nikolajgade i indre København, flyttede vildtretterne med.

»København manglede en restaurant, som fokuserer på vildt. Mange steder minder om hinanden, men ingen andre steder har kun fokus på vildt«.

På Restaurant Wilhelm er der vildt på menuen stort set året rundt, kun fra marts, til sommerbukken kan skydes fra midt i maj, er det svært at få fersk vildt.

»Så har vi skovgris, kyllinger fra Gothenborg, og vi har lavet charcuteri af vildænder«.

Og på menuen derhjemme?

Kristofer Josefsen, der er far til to, en på fem og en på 19 måneder, griner:

»Vi spiser virkelig meget vegetarisk. Det er nemt til børn, og det går hurtigt. Og så får jeg jo vildt på restauranten«.

Prøv opskrifterne her:

Vildsvinegryde med kartofler og tyttebær