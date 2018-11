Tre måneder med 25 stykker tøj: Det er forbløffende nemt at nøjes med få ting

Jeg har fulgt dem på afstand, bloggerne, som fremstiller deres liv meget mere let, efter at de har skilt sig af med alle overflødige ting og kun har 25 stykker tøj i garderoben.

Hidtil er det blevet ved tanken og en enkelt sæk til genbrug i ny og næ, men da vi for nylig skulle bo i udlandet i tre måneder, fik hele familien chancen for at prøve minimalismen af – tvunget af omstændighederne.

Hvert familiemedlem kunne medbringe én kuffert på 20 kilo inklusive vinterstøvler og legetøj, så alle måtte nøjes med en grundgarderobe: 2 par bukser, 5 par underbukser, 4 par strømper, 1 par uldsokker, 2 trøjer, 2 T-shirts, 2 undertrøjer, 1 sæt skiundertøj, 1 kjole/1 pæn skjorte, 1 joggingsæt, 1 sæt nattøj og 1 cardigan.

Den yngste fik lidt flere underhylere, og jeg selv 2 bh’er, 1 par strømpebukser og 1 tørklæde. Selvfølgelig farvekoordineret, så alt passede sammen. Nemt at pakke, for jeg tog bare det bedste. Slut med at gå med bluser, der kun sidder o.k., men godt kan gå an.

Det første, vi gjorde efter ankomst, var at købe en brugt vaskemaskine. Lever man med så lidt tøj, er det nødvendigt at vaske det, lige så snart det er blevet snavset, hvis man ikke skal ende helt uden. Det næste var at købe flere underbukser, strømper og vanter til børnene. Uden tørretumbler er det nødvendigt med dubletter, når man hver dag bliver våd af sne eller uheld.

Og så indfandt enkelheden sig. Hver morgen kiggede jeg ind i et næsten tomt klædeskab og slap for at tage stilling. For vores børn blev det dejligt nemt at tage tøj på. Er det rent? Er det tørt? Så er det det, du tager på. Men ville det kunne gå an hjemme i hverdagen på kontoret, hvor man vel er nødt til at have lidt mere at skifte med?

»Jeg havde det samme tøj på hele sidste uge, lagde du mærke til det?«, spørger min kollega, da jeg lufter tanken. Svaret er selvfølgelig »nej«. Og næste spørgsmål er: »Hvad så, hvis jeg havde?«.

Allerede den første uge på rejsen var vi inviteret til fest hos nogle naboer. »Hvad tager du på?«, spurgte jeg min mand. »Skjorten«, svarede han. »Hvad med dig?«. »Min kjole«, svarede jeg. I ental. Og så var vi afsted.

Som ugerne blev til måneder, voksede stablerne på hylderne alligevel. Et par nye uldsokker. En ekstra vinterfrakke, selv om den, jeg har, er fin nok. Næste størrelse vinterstøvler til børnene på udsalg. Gamle indkøbsvaner forgår ikke så let.

Hjemme i Danmark erklærer min mand, at nu vil han være minimalist. Tiden væk fra tingene har gjort det klart, hvor lidt vi har brug for dem. Han slår dørene til klædeskabet op og sorterer to tredjedele af sit tøj fra. Tilbage hænger én blå skjorte, én hvid skjorte, ét jakkesæt, for hvorfor have to? – du vælger jo det bedste hver gang. Hyldefyld er det, og nu er resten foræret væk.

Få dage efter den store udrensning afleverer fragtselskabet seks flyttekasser med vintertøjet og alt det nye, vi købte på rejsen. Ting, vi ikke havde savnet, efter at vi kom hjem. Så nu begynder vi forfra. Vi giver ikke op.