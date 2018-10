Brems min rejselyst med skat på flyrejser

Jeg elsker at flyve. Oplevelsen er så fed. Maskinen letter, træer, veje og huse bliver til Lego, indtil vi skærer igennem skylaget og lægger os oven på en pude af duntotter.

Som barn elskede jeg at bladre i mit atlas og se det hele fra tårnets top. Der var et skema med afstande mellem storbyer. Jeg kunne ikke fatte, så langt der var til Australien. Det var før, jeg som syttenårig fløj første gang. Studietur til Rom med gymnasiet. Jeg sad ved vinduet, og efter landingen mærkede jeg magien ved at træde ud i 15 grader højere temperatur, end da jeg trådte ind i kabinen. Vi vendte hjem til København i silende regn og sprang på toget direkte til fest på skolen. Det står skarpt i min erindring.

Som ung voksen fløj jeg på kryds og tværs af Europa og det seneste årti Asien og Afrika. Thailand, Vietnam, Cambodia og Laos. Tanzania og Marokko. Magiske Japan denne sommer. Jeg glemmer mig selv, når jeg rejser, for at rejse er at få sine sanser bombarderet med indtryk. Det kan være befriende.

Men efter en dansk sommer med afsindig tørke og tropiske varmegrader er der sket et eller andet. Jeg er begyndt at tænke over, hvor længe det mon går. Og for første gang nogensinde fik jeg en snert af dårlig samvittighed – ikke voldsomt, blot et lille stik i maven – over at anskaffe flybilletter til en fjern destination, da jeg klikkede 'køb' på endnu en tur til Japan til mig, min kæreste og vores barn. To uger med afsæt i Tokyo, hvor jeg skal løbe maraton til marts. Jeg glæder mig afsindigt, men ved også, at det næppe bliver ved med at gå. Jeg forestiller mig, at vores datter som voksen kigger mig i øjnene og spørger: Hvad tænkte I på med alle de flyrejser dengang?

Svaret er, at vi nok ikke tænkte ret meget over det, selv om det er uomtvisteligt, at vores hang til lufttransport hænger sammen med de klimaforandringer, som beslutningstagere over hele verden kæmper med at håndtere. For det enkelte menneske kan udsigten til smeltende poler, højere vandstand og enorme flygtningestrømme virke så uoverskuelig, at det er nemmest at lukke øjnene og gøre ingenting.

Men kurven over flypassagerer er ret håndgribelig. Tre nedslag: 310 millioner passagerer i 1970, 1,67 milliarder i år 2000 og svimlende 3,98 milliarder sidste år ifølge Verdensbanken. Absurd lave priser bidrager til festen, for når du kan flyve til Berlin og Helsinki for 199 kroner, mens det kostede mig 277 kroner at komme med tog fra Odense til Frederiksberg, så er der ikke noget at sige til det, hvis kurven over flyrejser bliver stejlere.

Et borgerforslag i Folketinget vil indføre en skat på flyrejser efter svensk forbillede, hvor de længste ture til f.eks. Asien får 400 svenske kroner oven i prisen. Afgiften skal bruges til forskning i bæredygtig flytransport. Det lyder som en god idé. Brems min rejselyst med skat på flyrejser, for pris er et effektivt redskab til at korrigere adfærd. Men sker det? Næppe lige nu. I regeringens nye klima- og luftudspil 'Sammen om en grønnere fremtid' står der ikke et ord om flyrejser.