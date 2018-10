Brug halloween til noget meningsfuldt: Bevidstheden om døden kan give os et rigere liv

Natten mellem allehelgensdag og allesjælesdag tilbringes på familiens gravsted, som udsmykkes med blomster, vokslys og fotografier. For at vise de døde vej til de levendes verden, pyntes kirkegårdens stier med orange tagetes, som er de dødes yndlingsblomst. Det hele er skildret i tegnefilmen ’Coco’.

Familier dækker offerborde med de dødes livretter og andet, der hører højtiden til: De Dødes Brød, chokolade og sukkerkranier. I nogle familier sætter man et skelet til bords, som den døde kan opholde sig i under festen.

De dødes dag , er en ældgammel mexicansk tradition, som er smeltet sammen med den katolske allehelgen. En livsbekræftende fest for de døde, hvis sjæle kaldes tilbage til de levendes verden for at nyde alt det, de holdt af, mens de levede.

