Fem ting jeg gerne ville have vidst, før jeg blev stedmor

1. Manden er vigtigere end barnet

Da min mand og jeg flyttede sammen, var det os voksne, der gerne ville bo sammen. Hans datter, der var syv, skulle bare med. Vi havde ikke talt om, hvordan det skulle fungere. Så det var i den grad mit held, at han var en far af den slags, der lod mig få plads i den familie, vi var i gang med at skabe. Jeg måtte gerne sige ’lad være’ og ’ryd op’ og ’det der barnetrick virker ikke på mig’, når hun forsøgte at snyde sig udenom praktiske opgaver. Jeg fik lov til at være voksen i mit eget hjem, ikke en perifær skikkelse, der ikke rigtig betød noget. Eller som min steddatter sagde, da vi talte om det. »Hvad skulle du så være, når jeg var her? Et lille spøgelse?« Men den plads kunne jeg aldrig have taget selv. Den fik jeg af min mand.

2. Hans eks er afgørende. Kryds fingre for, at hun er normal

Min mands eks er sød, og hun vil mig og min mand det godt. Hun er faktisk ret begejstret for, at jeg dukkede op, og det har været den største gave, jeg kunne få. Fordi det gav mig plads til at være mig selv – og min steddatter rum til at kunne lide mig. Jeg tør ikke tænke på, hvor frygteligt det må være i familier, der er blevet brudt på grund af en fremmed.

Bankrøveri

3. Min egen families opførsel gjorde en forskel

Jeg har fire søskende. Den mindste bror er 16 år yngre end mig, så mit barndomshjem var fyldt med børn i mange mange år, og mine forældre elsker børn. Jeg plejer at tænke, at min mor kunne tilgive mig alt, bankrøverier inkluderet, men aldrig, hvis jeg ikke var sød ved børn, som hun selv er. Det betød, at min steddatter fra den første dag var endnu et barnebarn i min familie. På måden, hvor man bliver drillet og får lavet sine livretter. Hvor man hører til og er en del af flokken. Det gjorde det på sin vis nemmere for mig at være stedmor, at min egen mor viste mig, hvordan man gør: som man plejer overfor de små. Man passer på dem, giver dem sin vante, når det er koldt og lærer dem alt, hvad man kan.

4. Det tager tid

Det tager tid, det tager tid, det tager tid. At få et tæt forhold tager tid. Nøjagtigt som det gør med alle andre mennesker. Men man vokser langsomt sammen som familie, og det kan ikke forceres. I begyndelsen må man bare være til stede, være voksen og være der. Langsomt bliver det noget andet og mere. Tid er den vigtigste ingrediens i et tæt forhold. Hold ud, ville jeg gerne kunne hviske til mig selv.

5. Det bliver sjovt

Næh, jeg bliver aldrig hendes mor, hun bliver ikke mit barn, og det er fint, hun er nogens barn, og hun har en mor, men når man får en historie sammen, har brugt tid sammen, har levet sammen, så får man et tæt og nært forhold, der er anderledes end det, hun har til sine forældre og anderledes end det jeg har til andre børn. Vi kan sammen himle over, hvordan hendes far lyder, når han tager far-stemmen på, og jeg kan af og til synes, at de ting, han synes, hun skal gøre, er helt håbløse – eller alt for slappe og eftergivende. Men allermest får jeg fornøjelsen af at se et barn vokse op og blive en teenager, der langsomt bliver en ligeværdig samtalepartner, et menneske, jeg kender godt og holder af. Fordi hun dybest set bare er sig selv, og hun og jeg begge har haft plads til at være netop det. To mennesker, sammen.

PS. Og når de to mennesker så godt kan lide Matador, fordi den ældste har lært den yngste det, jamen så skal alt nok gå.