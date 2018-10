Hvad kan vi som forbrugere gøre ved vores store klimabelastning? Danskere er nogle af dem, der udleder mest CO2 per indbygger. En ekspert giver sit bud på, hvordan du som forbruger begrænser din klimabelastning.

Vi er ikke helt så grønne, som mange af os måske går og tror.

»Det kan godt være, vi er klimadukse, når det handler om at reducere udledningen af drivhusgasser fra Danmarks territorium, men når vi ser på klimabelastningen fra vores forbrug, så er vi en af verdens mest svinende nationer«, siger Michael Minter, der er programleder hos den grønne tænketank Concito.

Ifølge tal fra tænketanken udleder danskerne i gennemsnit omkring 17 tons CO 2 hvert år. Hvis man sammenligner med et land som Kina, udleder en dansker i gennemsnit 11 tons CO 2 mere årligt end en kineser. Der skal tages det forbehold, at det ikke er dugfriske tal, men der er ifølge Concito ingen tvivl om, at gennemsnitsdanskeren har et relativt klimasyndigt forbrug. Vi placerer os i den høje ende sammen med andre rige vestlige lande som Australien, USA, Tyskland og Sverige.

Vi skal købe bedre kvalitet, passe bedre på vores ting og beholde dem i længere tid Michael Minter, programleder i Concito

Men hvad er det, vi gør, der placerer os i den høje ende, når det kommer til den personlige klimabelastning? Og hvad kan vi som forbrugere gøre ved det? Det giver Michael Minter fire bud på her:

1. Køb bedre kvalitet

»Vi forbruger enormt meget materielt. Det gælder møbler, tøj, elektronik, biler og så videre. Vores materielle forbrug er den helt store post, når det kommer til vores CO 2 -belastning«.

»Vi skal købe bedre kvalitet, passe bedre på vores ting og beholde dem i længere tid. I øjeblikket har vi stadig en brug-og-smid-væk-kultur, og den skal vi have gjort op med«.

»Elektronik er en stor varegruppe, som belaster klimaet betydeligt. Men for forbrugeren er det udfordrende virkelig at gøre noget ved den post, fordi teknologi hurtigt bliver forældet. Her bør der sættes nogle krav til producenterne. Men som forbruger kan man eksempelvis fokusere på tøj og møbler. Mange køber stadig tøj, de nærmest aldrig bruger, og det skal vi væk fra. Sørg for at købe ordentlig kvalitet, som du har lyst til at bruge og beholde længe«.

2. Skift kødet ud med plantefars

»Vi er blandt verdens 15 mest kødforbrugende nationer. Set i et klimaperspektiv skal vi spise mindre animalsk – altså mindre kød, mindre ost, mindre mælk. I stedet skal vi spise mere plantebaseret. Her er der rigtig meget at vinde«.

»Især oksekød er den store synder. Opgjort i forhold til kalorieindholdet belaster oksekød klimaet mere end 20 gang så meget som eksempelvis kartofler eller gulerødder«.

Hvis du har flere flyrejser om året, er det en enorm stor påvirkning på din personlige klimabelastning, og det vil være en stor gevinst at skære ned her Michael Minter, programleder i Concito

»Klimamæssigt giver det helt klart også mening at gå over til eksempelvis plantefars. Ideelt set bør vi alle sammen lave mad fra bunden med grøntsager, men for mange kan plantefars være en helt legitim smutvej«.

3. Drop flyrejserne

»Hvis man ser på danskernes gennemsnitlige CO 2 -udledning, er flyrejser en lille post, fordi ikke alle danskere flyver, men der er utrolig meget at hente for dem, der gør«.

»Klimabelastningen fra en flyrejse til Thailand svarer til omkring 4 tons CO 2 , så der ryger man hurtigt utrolig højt op i klimabelastningen. Hvis du har flere flyrejser om året, er det en enorm stor påvirkning på din personlige klimabelastning, og det vil være en stor gevinst at skære ned her«.

4. Køb nye vinduer

»Energiforbruget er stadig en post, vi skal have fokus på. I forhold til elforbruget er vi godt på vej med omstilling til vind- og solenergi og mere energieffektive apparater, men i forhold til vores varmeforsyning og -forbrug er der langt igen«.

»Som boligejer kan man energioptimere ved eksempelvis at isolere bygningen bedre, sætte nye vinduer i og udskifte oliefyret med en varmepumpe«.