Nye regler: Du skal tegne forsikring for at køre på et elektrisk løbehjul (og have kvitteringen i lommen) Nye regler åbner for lovlig kørsel på løbehjul, segboards og skateboards med motor. Køretøjerne er at betragte som knallerter, og derfor har du pligt til at forsikre dig.

Med sort hjelm på hovedet strøg en mand på et elektrisk løbehjul forbi mig i fuld fart på Øster Farimagsgade i København forleden morgen.

Jeg trampede godt i pedalerne på min gamle racer for at følge med, og ved næste røde lys fortalte han med lys i øjnene om sit nye transportmiddel. Han havde købt det på nettet for 5.000 kroner, det kan tilbagelægge 45 kilometer på en opladning, og »det er så fedt at køre på«, lød det fra den unge mand, der bruger løbehjulet til og fra arbejde hver dag. Jeg nåede lige at høre ham fortælle, at det kan køre 35 km i timen, inden han næsten lydløst strøg fra mig og de øvrige cyklister som et kort besøg fra et futuristisk univers.

Men lige nu er det faktisk ulovligt og kan udløse en bøde på 1.000 kroner at lade sig transportere på eldrevne løbehjul, skateboards og selvbalancerende køretøjer som Segboards og Uniwheels. Dog er der regler på vej, som skal regulere de mange nye små motoriserede køretøjer, som de hedder på juradansk.

Regeringen har netop sendt to bekendtgørelser i høring (en om løbehjul og en om selvbalancerende køretøjer og skateboards), da den mener, at der er »behov for at følge med den teknologiske udvikling således, at nye fleksible transportformer kan være med til at udvikle transportområdet og skabe større mobilitet for den enkelte«, som det hedder i lovgrundlaget bag. Efter planen træder reglerne i kraft 1. januar som en forsøgsordning.

Selv om mange af de nye køretøjer kan minde om legetøj for voksne, er de juridisk at betragte som motordrevne køretøjer som især knallerter. Se blot her, hvad det betyder.

Hastighed

De forskellige køretøjer kan ifølge Transportministeriets undersøgelser holde en fart mellem 10 og 60 kilometer i timen. Men bekendtgørelserne kan i praksis betyde, at en lang række af de elektriske løbehjul, der er til salg i dag, fortsat vil være ulovlige. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) lægger således i bekendtgørelserne op til, at »køretøjets motor må højst drive køretøjet op til en hastighed på 20 kilometer i timen«.

Spørgsmålet er imidlertid, om det betyder, alle elløbehjul og skateboards (det er især dem, der kan køre stærkere) med topfart over 20 km/t vil være ulovlige? Eller om det blot betyder, at man skal holde sig under en fartgrænse på 20 km/t uanset angivet topfart på køretøjet? Den og andre uklarheder ville Politiken godt have talt med Trafikstyrelsen om, men styrelsen ønsker ikke at uddybe og kommentere i høringsfasen. Ministeriet bruger selv formuleringen, at køretøjerne »må i forsøgsordningen kunne (egen fremhævning, red.) køre maksimalt 20 km/t ved egen kraft«, hvilket indikerer, at alle med angivet topfart over de 20 km/t vil være ulovlige.

Lys

Der er i de to bekendtgørelser lidt forskellige regler om brug af lygter. For selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards er der pligt til tændt forlygte (hvidt/gult lys) og baglygte (rødt lys) og reflekser i lygtetændingstiden. Interessant er det dog, at det er i orden, at lygter og reflekser er monteret på føreren i stedet for på køretøjet. Det kan formentlig også være ret besværligt at sætte lygter på et skateboard. For løbehjul gælder imidlertid, at der skal være tændt lys og monterede reflekser, uanset hvad tid på døgnet du kører. Lygter og reflekser skal sidde på løbehjulet. I praksis er der indbygget lys i eldrevne løbehjul.

Børn

Du skal være 15 år for at køre rundt i trafikken på de nye, små køretøjer. Men juristerne ved tilsyneladende godt, at eldrevne skateboards, løbehjul m.m. vil være et trækplaster for børn. Derfor lægger reglerne op til, at personer under 15 år må køre på dem »under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller såfremt kørslen alene finder sted på skiltede lege- og opholdsområder«.