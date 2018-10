Pas på familielån: Marianne blev indberettet til RKI af sine svigerforældre God økonomi og lave bankrenter har banet vejen for et stigende antal familielån, hvor forældre giver en økonomisk håndsrækning til børn og børnebørn. Og det er ofte store beløb, der lånes ud i familiebankerne. Men pas på: det kan gå helt galt, hvis aftalen er uklar eller baseret på forskellige forventninger.

Indtil videre har hun været i fogedretten tre gange. Hun må ikke eje noget af værdi. Og så er hun registreret som dårlig betaler i RKI.

Marianne Oreby Hauerslev er fanget i et gældsfængsel. Men det er hverken banken eller realkreditinstituttet, der har låst hende inde.

Det gjorde hun selv, da hun sagde ja tak til at låne penge af sine svigerforældre.

Det var dengang i 2005, da Marianne Oreby Hauerslev og hendes mand forelskede sig i et hus i Birkerød med god plads til familien og de to børn.

»Det var jo utrolig sødt af mine svigerforældre at låne os de penge. Jeg så det som en gave eller et arveforskud til min mand. For hans familie er meget velhavende og har i flere omgange hjulpet både min mand og hans bror«, fortæller Marianne Oreby Hauerslev.

Hun skrev under på et kortfattet lånepapir uden at tænke nærmere over konsekvenserne. Det har hun fortrudt mange gange siden.

Skilsmisse ændrede alt

For da Marianne Oreby Hauerslev og hendes mand blev skilt for tre år siden, var det slut med gavmildheden og den gode stemning.

Via familiens advokat blev Marianne Oreby Hauerslev, høfligt, men bestemt, bedt om at indfrie sin del af familielånet inden for 14 dage.

»Jeg fik simpelthen et chok. For jeg troede, at jeg kunne beholde min del af fortjenesten på vores fælles hus, da vi solgte det. Så jeg kunne betale et indskud på en ny bolig«.

I stedet måtte Marianne Oreby Hauerslev aflevere sin del af overskuddet til svigerforældrene, og hun skylder dem stadig mere end 750.000 kroner.

»Så mange penge kan jeg ikke ikke betale på en gang, og vi har ikke kunnet blive enige om en afdragsordning eller gældssanering. Så jeg er låst, og det er et mareridt. Det er derfor, jeg står frem«.

»Ikke for at udstille nogen, for jeg ved godt, at jeg har været naiv, jeg ved godt, at min underskrift står klart og tydeligt på lånedokumentet, men for at gøre opmærksom på, hvor galt det kan gå med en type af lån, som jeg tror, rigtig mange af os kender«.

Det kan Foreningen af Danske Familieretsadvokater bekræfte.

Familielån er både populære og udbredte, fortæller foreningens formand, advokat Anne Broksø, der selv arbejder som rådgiver, når familier opretter lån til hinanden.

»Det er jo genialt at kunne få et sådant lån, for det er jo typisk både rente- og afdragsfrit. Hvem vil ikke gerne begynde livet som boligejer med et rente- og afdragsfrit lån«, siger hun.

Når det er sagt, er det ifølge formanden helt afgørende, at parterne forstår, hvad de har aftalt – og er der tale om et lån, så skal det tydeligt fremgå af aftalen, at lånet skal kunne indfries.

Ellers vil skattemyndighederne nemlig betragte lånet som en gave, og så skal der betales gaveafgift af pengene, fortæller Anne Broksø:

»Betingelsen for, at Skat betragter lånet som et lån, er netop, at det skal kunne indfries her og nu«.

Det er lige her, det bliver svært med de hjemmestrikkede familielån. For der kan være meget forskellige opfattelser af, hvad der egentlig er aftalt omkring køkkenbordet. Her kan det være meldingen fra de gavmilde forældre meget vel være, at de ikke forventer at få pengene retur.

Men det er og bliver det, der står i lånepapirerne, der afgør, om pengene skal betales tilbage eller ej, påpeger Anne Broksø:

»Så det er vigtigt at forholde sig til, hvad der står i papirerne. Jeg kan sagtens forstå, at nogen sidder tilbage med oplevelsen af, at de har fået en økonomisk håndsrækning, en gave eller noget lignende, men det hjælper altså ikke. Et lån er et lån«, siger familieretsadvokaternes formand, der kan bekræfte, at det ofte er i forbindelse med skilsmisser, at det går galt med familielånene:

»Det er ikke så tit, at jeg oplever, at familielån bliver krævet indfriet. Men hvis den ene part i en skilsmisse har et familielån, så tæller det som en gældspost ved bodelingen. Her kan den anden ægtefælle så sidde med en oplevelse af, at det er dybt uretfærdigt. Hun eller han har jo en ret sikker fornemmelse af, at familielånet aldrig vil blive krævet indfriet«, siger Anne Broksø.

Tjek, hvad du skriver under på

I revisions- og konsulentfirmaet BDO har chefkonsulent Henning Boye Hansens et godt råd til dem, der tager imod et familielån eller overvejer at gøre det:

»Læs, hvad du skriver under på. Bordet fanger, når din underskrift står på lånedokumentet, og så er det lige meget, hvad du troede eller fornemmede, dengang I var gode venner alle sammen, og der var fred og ingen fare«.

Ingen kender det præcise omfang af familielån, men ifølge Henning Boye Hansen er omfanget »stærkt stigende«, også blandt helt almindelige lønmodtagere. Og den udvikling har sin naturlige forklaring.