Skal du på efterårsferie? Her bliver trafikken tæt Du skal undgå at rejse lørdag middag, hvis du vil slippe for tæt trafik. Skal du til Sverige, skal du forvente ekstra rejsetid.

Fredag går mange danskere på efterårsferie, og det betyder ekstra pres på vejene. Lørdag mellem klokken 11-13 forventer Vejdirektoratet tæt trafik og forlænget rejsetid flere steder i landet. Især motorvejene vil være fyldt med feriefolk - både E20 Fynske Motorvej på tværs af landet og E45 gennem Jylland. Skal du over Øresund til Sverige, skal du forvente øget rejsetid på vej ud af Malmø, hvor motorvej E6 er lukket i begge retninger ved trafikplads Alnarp fra 11. oktober og to uger frem. Trafikken ledes udenom vejarbejdet gennem Lund, og svenske Trafikverket varsler om kø og store forsinkelser. Ekstra pres forventes på følgende strækninger: E45 Sønderjyske Motorvej omkring Kolding

E20 Fynske Motorvej mellem Odense og Middelfart

Rute 21 til og fra Sjællands Odde

Den dansk-tyske grænse ved Padborg

Motorvej E6 ved Malmø Lørdag den 20. oktober vil de fleste være på vej hjem fra ferie igen. Her vil trafikken især være tæt nordover fra Tyskland og fra Jylland via Fyn og Sjællands Odde mod hovedstadsområdet. På E45 omkring Kolding varsler Vejdirektoratet særlig risiko for forsinkelser på grund af et større vejarbejde i nordgående retning. Derudover kan der være pres på grænsekontrollen ved Padborg. Sidste år registrerede Vejdirektoratet ekstra rejsetid på op til 20 minutter i samme periode.