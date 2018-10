Flere end 190.000 familier fyrer deres bank i år

»Der er for os at se ingen tvivl om, at flere er blevet opmærksomme på, at det er blevet nemmere og hurtigere at skifte bank. Vi oplever en øget trafik på vores platform, hvor kunderne kan sammenligne bankernes tilbud«, siger kommunikationschefen.

De første tre kvartaler af 2018 har bankerne afgivet tilbud via Mybankers platform for sammenlagt 45 milliarder kroner eller samme beløb som i hele 2017.

Og bankerens tilbud via Mybankers portal er steget kraftigt i det forløbne år.

»Vi tror, at den øgede trafik på vores platform dels skyldes, at flere danskere begynder at reagere aktivt på en utilfredshed med deres nuværende bank, og dels at det er blevet meget lettere at bruge digitale løsninger til at få tilbud, information og hjælp til at skifte bank«, siger Ulrik Marschall.

Hos e-nettet understreger Betina Bonnichsen, at der stadig kan være sager, der trækker ud, fordi de er komplicerede, eller fordi der er flere kunder i engagementet.

Svære bankskift en myte

Og så slipper forbrugeren ikke for selv at finde nogle dokumenter, hvis de beslutter sig for at skifte bank.

»Det er som udgangspunkt stadig kunden selv, der skal medbringe kontooversigt, lønsedler, budget og årsopgørelsen fra Skat. Og eventuelt også informationer om familiens pensioner, som man kan finde på hjemmesiden PensionsInfo«.

»Men med et samtykke fra kunden kan bankerne faktisk selv hente årsopgørelsen og de seneste tre lønsedler direkte fra Skat«, siger Betina Bonnichsen.

I Arbejdernes Landsbank er branding- og kommunikationsdirektør Peter Froulund ikke i tvivl om, at flere kunder i fremtiden vil skifte bank.

Selv fik banken efter eget udsagn 10.000 nye kunder sidste år.

»Det er en hårdnakket myte, at det er svært at skifte bank, men det har altid været den bank, som skulle overtage kunden, der stod for det praktiske. Det går hurtigere nu, fordi vi tidligere skulle sende dokumenterne med posten, mens vi nu kan klare det elektronisk«.