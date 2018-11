24 tips om gaver og hygge: Vejen fra rød til grøn jul er kortere, end du tror Sådan gør du december mere klimavenlig. Små ændringer kan reducere udledningen af CO2 betydeligt.

Vi tænder flere lys, laver mere mad, skruer op for varme og selskabelighed, køber gaver, pakker ind, lufter ud og smider væk.

Julen belaster miljøet, det kommer vi ikke udenom. En gennemsnitlig husstand bruger 30 procent mere elektricitet i december end i en gennemsnitsmåned, og produktionen af julegaver udleder cirka 1 million tons CO 2 svarende til cirka 200 kilo CO 2 per dansker. Bare for at nævne et par eksempler.

»Men der er ingen grund til at aflyse julen for klimaets skyld. Vi kan sagtens trække julen i bæredygtig retning uden at lide afsavn. Man skal bare tænke sig lidt om«, siger videnchef Torben Chrintz fra den grønne tænketank Concito.

Hans bedste råd er, at man bruger julen til at højne kvaliteten af forbrug, som ville være der under alle omstændigheder.

»På den måde fortrænger gaven eller den gode mad et forbrug, som man alligevel ville have. Kvaliteten øger glæden og ofte også holdbarheden«, siger videnchefen.



Det giver mening.

Modsat varer, som aldrig kommer i brug, tankeløst energifrås, kasseret mad og andet merforbrug, som belaster klimaet uden at gøre gavn eller gøre nogen glade. Det er den del, som det gælder om at skære væk.

»Derfor er det vigtigt, at folk tør snakke åbent om, at det er fint at bytte og sige nej tak. Det er på tide at gøre op med idealet om overflod og skifte ’jo mere jo bedre’ ud med ’lidt, men lækkert’«, siger Torben Chrintz.

Politiken har samlet 24 grønne juleråd. Brug dem, der giver mening for dig.

Gaver

1. Køb færre julegaver, men af højere kvalitet. De holder længere og øger modtagerens glæde.



2. Drop berøringsangsten og spørg dem, du plejer at udveksle gaver med, om de har lyst til at skrue ned. Samvær giver en længerevarende lykkefølelse end køb af materielle ting.



3. Køb gaver, som modtageren virkelig ønsker sig og måske selv ville have købt.

4. Sørg for, at gaverne kan byttes, så de ikke bare gemmes væk, hvis de ikke falder i smag.

5. Madgaver og drikkevarer koster også CO 2 , men fortrænger almindeligvis andet forbrug og øger derved ikke klimabelastningen.

6. Genbrugsgaver, hjemmelavede gaver og velgørenhedsgaver modvirker, at der spildes ressourcer på nye produkter.



7. Det samme gør oplevelsesgaver i form af færdigpakkede tilbud eller hjemmestrikkede løsninger, som også kan bestå i praktisk hjælp til rengøring, børnepasning eller madlavning.

8. Pak ind i genbrugspapir, magasiner eller aviser. Hvert år bruges der cirka 100.000 kilo gavepapir i Danmark.



Foto: Philip Ytournel/Politiken-Tegning Gaver kan have mange udformninger.

Hygge

9. Skift gamle lyskæder ud med led-kæder, der bruger langt mindre strøm. Gå efter et lavt watt-tal.



10. Lad kæderne lyse, når synet nydes, men lad dem ikke brænde i døgndrift. Et par intense uger kan være mere stemningsfulde end to langstrakte måneder.

11. Vælg julepynt, som kan bruges år efter år, eller pynt med fund fra naturen, f.eks. kogler, grene, bær og frugt.

12. Vælger du et konventionelt juletræ, kræver rødgran mindre sprøjtegift og kunstgødning end nordmannsgran.



13. Et plastiktræ kan genbruges, men skal bruges i over 10 år, før produktion og transport resulterer i mindre CO 2 end årligt køb af en rødgran.

14. Skru ned for varmen. Gæster og stearinlys øger stuetemperaturen.

15. Begræns brugen af levende lys. Fyrfadslys er ofte lavet af paraffin, som udvindes af olie.

16. Fyld bilen op, hvis I skal køre langt på julebesøg. Brug deletjenester.

Skær 129 kg CO2 væk Klimavenlig jul Julefrokost

Rød: 1,5 kg flæskesteg, 1 kg medister, 2 kg kartofler, 1/2 liter piskefløde, 1/2 kg rullepølse, 1/2 kg leverpostej, 1 kg rødkål, 3 kg frikadeller, 1/2 kg marinerede sild.

I alt: 130 kg CO 2. Grøn: 1,5 kg gås, 3 kg hvidkål og grønlangkål, 2 kg kartofler, 1/2 liter piskefløde, 3 kg fiskefrikadeller, rejer, rødspættefileter og røget laks, 1/2 kg nøddepostej, 1/5 kg marinerede sild. I alt: 67 kg CO2. Besparelse:63 kgCO 2



Kalendergave

Rød: Pakkekalender med 24 små legeting. I alt: 72 kg CO 2 .

Grøn: En tur i zoo for 4 personer. I alt: 10 kg CO 2 . Besparelse: 62 kg CO2

Pynt

Rød: Gammel lyskæde med glødepærer, 300 timers forbrug. I alt: 5 kg CO2. Grøn: Lyskæde med led-pærer, 300 timers forbrug.I alt: 1 kg CO2. Besparelse: 4 kg CO2

Mad

17. Planlæg julekøkkenet, skriv indkøbssedler, så du ikke køber alt for meget.

18. Sæt hurtigt rester i køleskabet, så de kan bruges senere. Brug dem næste dag, frys dem ne,d eller tilbyd gæster at få restemad med hjem.