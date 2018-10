Bankexit: »Der sad vi aften efter aften og så tv-avisen, og følte os mere og mere taget i røven af Danske Bank i takt med at vi hørte om deres pengevaskeri« Flere skifter bank, både fordi det er nemmere og hurtigere. For Sofie Scheutz og Elizabeth Ravn var det vreden over Danske Bank, der gjorde udslaget.

Flere danskere skifter bank, fordi det er nemt og hurtigt. . For Sofie Scheutz og hendes mand var det vreden over Danske Bank, der gjorde udslaget.

»Vi havde længe tænkt over, at vi gerne ville ud af banken. Vi havde en fornemmelsen af, at de gik efter nogle større aktører med flere penge«.

»Og så fik vi nogle underlige råd om, at vore lån skulle lægges om, uden at vi rigtig kunne se fornuften i det. Medmindre det handlede om, at banken skulle tjene endnu flere penge. Så vi følte os egentlig ikke særlig godt behandlet«, fortæller 49-årige Sofie Scheutz, der er cand.mag i retorik.

»Vi har store børn, der er ved at flytte hjemmefra, og de kunne pludselig ikke låne til en andelsbolig, uden at de skulle lægge en mindre formue i udbetaling. Så de dryssede over i Arbejdernes Landsbank, som har en filial liggende lige ved siden af vores bolig«.

»Og det synes vores digitale piger var noget af det hyggeligste, at de kunne gå ind i en bank, hvor de så ovenikøbet fik en skøn bankrådgiver, som tog sig af deres privatøkonomi og gjorde dem trygge«.



Sofie Scheutz og hendes mand sagde derfor farvel til Danske Bank og goddag til Arbejdernes Landsbank.

»Jeg ved godt, at folk mener, at det er voldsomt besværligt at skifte bank, men der må jeg bare sige, det var overraskende nemt og uproblematisk«.

»Vi gik bare ned i den nye bank og sagde, at vi ville gerne skifte, og så sagde hun, det er bare fint, og jeg tror, vi brugte en dag, hvor vi sendte de papirer, de skulle bruge i den nye bank, og så gik det helt automatisk derfra«.

»Jeg tror, alting var på plads i løbet af højest et par uger. Og det er altså ikke noget med, at man pludselig ikke kan hæve på sit kreditkort. Jeg tror faktisk ikke, vi har betalt noget som helst for at flytte over til vores børns bank«.



»Og så var vi ude«, fortæller Sofie Scheutz, der var så lettet, at hun og ægtemanden filmede seancen og lagde det ud på Facebook, da de demonstrativt klippede deres Danske Bank dankort over i bidder og opfordrede andre til at gøre det samme.

40 år i samme bank

Det var også sagen om hvidvask i Danske Banks filial i Estland, der fik den 69-årige jordemor Elizabeth Ravn og hendes mand til at skifte bank.



»Når man har så lavt etisk grundlag, så vil jeg ikke være med mere. De er blevet advaret gennem flere år om hvidvasken uden at gøre noget«, fortæller Elizabeth Ravn, der siger farvel til Danske Bank efter mere end 40 år som kunde.

Hun og manden har i flere omgange overvejet at skifte bank.

»Vi har fået dårlige råd om pensionsforhold, og der er gebyr på alting, selv om vi laver det hele selv over netbank. Vi har haft en oplevelse af, at Danske Bank er blevet de store kunders bank«, siger Elizabeth Ravn, der nu er blevet kunde i Lån & Spar Bank.

»Vi har også overvejet Coop Bank og Arbejdernes Landsbank, men min datter har Lån & Spar, som hun er meget tilfreds med, og vi har også flere venner, som har anbefalet Lån & Spar«.

»Vi kan allerede nu sige, at banken virker mere personlig end Danske Bank«, siger Elizabeth Ravn, der dog ikke synes, at det har været helt nemt at skifte bank: »Vi har måttet i banken et par gange for at skrive under, det er let nok, men vi skal have nye koder, som vi skal lære«.