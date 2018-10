Det tager to minutter at oprette en konto: Det tog mig halvanden måned at slette min konto hos Amazon En trusselsmail om, at nogen kendte mit login og password, fik mig dog til at tage fat i den håndfuld konti, jeg har knyttet kreditkortoplysninger til og fjerne disse, skriver Politikens medarbejder.

Skal, skal ikke. Eller retter gider jeg, eller gider jeg ikke?



Sådan har jeg tænkt, hver gang jeg har nærmet mig computermappen med GDPR-mail. Mit overjeg vil melde fra, anmode om sletning og få ryddet godt og grundigt op i de persondata, jeg over årene har sendt ud i cyberspace.

Mit virkelige jeg har tøvet - firmaernes alenlange beskrivelser af politikker, vilkår og muligheder virker helt efter hensigten. Jeg opgiver.

En trusselsmail om, at nogen kendte mit login og password, fik mig dog til at tage fat i den håndfuld konti, jeg har knyttet kreditkortoplysninger til og fjerne disse. Blandt andet Amazon.co.uk.

Det tog kun et par minutter at oprette kontoen. Nu vil jeg finde ud af, hvor let eller svært, det er at lukke den igen. For eksperimentets skyld i den udvidede form med ønske om indblik i og anmodning om sletning af data.

Rapport efter seks uger

Jeg bestiller en rapport og modtager efter 16 dage et link, så jeg kan downloade en oversigt over de umiddelbart tilgængelige persondata. Hverken mængden eller typen overrasker mig, men jeg undrer mig over, hvad Amazon ellers måtte gemme om mig. Åbenbart ikke noget, viser det sig, da jeg efter yderligere fire uger får besked om, at der ikke er andre personlige data knyttet til min konto. Godt så.

Nu sidder jeg foran skærmen og skal eksekvere lukningen. Sitet har mange indgange, men min søgen efter det sted, hvor man skal klikke for at lukke sin konto, er forgæves. Forventer ingen blinkende ’opsig abonnement’-knap, men det irriterer mig, at jeg må ty til nettet for at få hjælp i form af guiden ’How to delete an Amazon Account’ på WikiHow.com.

Efter at have sikret mig, at jeg er logget på min konto og ikke har igangværende ordrer, sender guiden mig helt ned i bunden af sitet, hvor jeg i højre side skal klikke på - ja netop - ’help’.

BESVÆRLIG KONTOLUKNING Proceduren, inklusive rekvirering af datarapport, kræver tålmodighed – i dette tilfælde tog øvelsen over halvanden måned. Selve lukningen af kontoen er ucharmerende besværlig. Det lykkes kun at nå målet med udefrakommende hjælp. Krav om kontakt via tjat eller telefon og understregning af konsekvenserne af opsigelsen føles unødvendigt intimiderende.

Trin for trin nærmer jeg mig målet

Klikker derefter på ’need more help’, som findes nederst i venstre spalte af ’browse help topics’.

Vælger ’contact us’, der dukker op som 1 af 5 muligheder. Det lyder fornuftigt.

Bliver spurgt, hvad jeg ønsker hjælp med og klikker på ’Prime or something else’. ’Noget andet’ dækker bredt, men hvordan skulle jeg vide, at det omfatter sletning af konto.

Her skal jeg igen vælge i en dropdown menu, vejen videre går gennem ’login and security’.

Et par ’please make a selection’-felter åbenbarer sig. I den nederstes skal der klikkes på ’update account information’.

Trinnene er så lidt indlysende og logiske, at jeg konstaterer, at jeg aldrig var nået frem til feltet ’close my account’ uden guiden. Jeg har en følelse af at have været på skattejagt og nu står foran kisten.

Den er dog ikke helt nem at åbne.

Den letteste løsning er fjernet

Guidens 10. trin fortæller, at jeg kan vælge mellem at lukke min konto via mail, telefon eller chat. Hos Amazon er den lette, anonyme mailløsning dog sat ud af funktion, så jeg skriver i chatten, at jeg gerne vil lukke min konto.

Svareren oplyser, at jeg ikke kan benytte mail af sikkerhedsmæssige hensyn, så jeg beder om at blive ringet op og har kort efter Lauren fra kundeservice i røret. Hun forklarer, at jeg skal tilkendegive, at jeg forstår konsekvenserne af, at jeg lukker kontoen. Jeg skimmer den 13 punkter lange liste over, hvad jeg ikke længere har adgang til, og erklærer mig indforstået.

Snart tikker der en mail ind om, at Lauren nu har lukket min konto, men at der kan gå 24 timer, før den bliver utilgængelig for mig. Et døgn efter virker mit kodeord til kontoen ikke længere. Missionen er gennemført.

Det føles godt. Lidt som at have ryddet op på værelset efter at have fået sytten formaninger om det. Tanken om at gøre rent GDPR-bord er så smuk, at jeg straks må videre til næste konto.

Eller måske skulle jeg vente lidt. Det er ekstremt let at finde noget sjovere at bruge tiden på. Trodsen vælter frem. Jeg går jo bare ud af butikken. Hvorfor skal det være så besværligt?