I nat skifter vi til vintertid - men snart kan det være slut Vi slår over til vintertid i nat. Men fremover kan det være slut med at skifte mellem sommer- og vintertid.

Vinteren er ved at være over os. I hvert fald tidsmæssigt. I nat kl. 3.00 skal vi stille uret en time tilbage og skifter dermed til vintertid.

Men hvis det står til EU-Kommissionen, skal det fremover være slut med frem- og tilbagestillinger af klokken.

Tidligere i år foreslog EU-Kommissionen nemlig, at det halvårlige timeskift afskaffes. I stedet vil de lade landene selv bestemme, hvorvidt de ønsker suveræn sommertid eller vintertid hele året rundt - eller om de vil fortsætte med skiftevis at have begge dele.

Det har længe været et følsomt spørgsmål, og nu ønsker regeringen, anført af transportminister Ole Birk Olesen (LA), at spørge danskerne til råds i en folkehøring, før regeringen vil tage stilling til sagen.

Mikrojetlag i befolkningen

Brugen af sommertid er et kontroversielt emne. Alt fra politikere og foreninger til helt almindelige danskere har gennem årene har udtrykt stærke holdninger hertil.

En forening, som ikke har siddet stille i debatten om sommertid, er Landsforeningen Mod Sommertid, der på Facebook har over 5.300 tilhængere.

Formanden for Landsforeningen mod Sommertid, Jørgen Bak, foretrækker, at man afskaffer sommertid, da han mener, at den kun giver flere problemer for borgerne.

»Det er noget bøvl med de to årlige skift frem og tilbage, hvor man drejer på viserne – det gør folk forvirrede. Det at skifte til sommertid betyder, at man står en time tidligere op, hvilket provokerer vores biologiske ur. Det er en form for mikrojetlag for hele befolkningen«, siger Jørgen Bak.

Han mener, at det også giver store problemer i transportsektoren.

»Transportsektoren skal indstille sig på, at tiden flytter sig, og det giver massive forsinkelser eller det modsatte – at passagerer skal vente en time i for eksempel toget, så køreplanen igen giver mening. Det ville være meget nemmere at lade tiden være i fred. Så undgår man alle de her problemer«, siger han.

Minimale besparelser

Da sommertid blev indført først i 1916 og sidst i 1980, i kølvandet på to energikriser i 1970’erne, var det oprindeligt for at spare strøm, fordi det gav flere lyse dagtimer, hvor folk var vågne.

Men har opdelingen af sommer- og vintertid stadig den store betydning for elregningen?

Svaret er nej, hvis man spørger Danmarks største energiselskab Ørsted.

»Sommer- og vintertidsskiftet kun giver en besparelse på cirka en procent. For en gennemsnitlig familie svarer det til cirka 150-200 kroner«, siger Ulrik Frøhlke, som er presserådgiver i Ørsted.

Han forklarer, at grunden til dette skal findes i den moderne danskers el- og forbrugsvaner.

»Hvis man eksempelvis har udskiftet sine lyskilder med LED-pærer, er forbruget en brøkdel af, hvad det var for 40 år siden. Samtidig går mere end 40 % af vores strømforbrug i dag til underholdning og kommunikation, da vi oplader mobiler, streamer film og lyd og er på computeren og iPadden mange timer i døgnet. Derfor fylder udgifterne til belysning blot en lille procentdel af det samlede forbrug«, siger Ulrik Frøhlke.