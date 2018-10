Panelet: Vores friværdier vokser, selv om det ikke føles sådan Vi bruger mindre, end vi tjener. Det giver et sundt, men mere afdæmpet opsving.

Vores bolig er afgørende for, hvordan vores privatøkonomi hænger sammen. Både fordi boligen for de fleste er den største udgift, og fordi den udgør den største investering for mange af de knap 60 procent af danskerne, der bor i ejerbolig.

Derfor er det heller ikke så overraskende, at udviklingen på boligmarkedet og størrelsen på boligejernes friværdier har betydning for vores øvrige forbrug.





Når stigende friværdier i reglen betyder, at vi bruger flere penge, skyldes det navnlig to faktorer. Den første er, at man ikke overraskende skal have noget friværdi for at kunne optage lån i den. Der skal være en vis afstand op til lånegrænsen på 80 procent af boligens værdi, før det kan lade sig gøre at optage et tillægslån i friværdien. Det er den praktiske grund.

Den anden er psykologisk. For selv om vi hverken optager lån eller har planer om at sælge, kan friværdierne stadig få os til at bruge flere penge. Simpelthen fordi en større friværdi gør, at vi føler os rigere. Forskning peger blandt andet på, at vores friværdier betyder mere for forbruget end udviklingen i andre typer formuer, eksempelvis vores pensionsformuer.

Hvor bliver forbruget af?

Friværdier er noget, som mange boligejere løbende følger med i, mens pensionsopsparingerne kan føles mere abstrakte. Mange har ikke den store interesse i at følge udviklingen i dem.

Spørgsmålet er så, hvorfor de seneste års fremgang på boligmarkedet ikke har givet et ekstra boost til forbruget. Det er trods alt i samtlige kommuner, at friværdierne på et hus i gennemsnit er større i dag, end da vi ramte bunden – og de fleste steder er den meget større.

I gennemsnit er friværdierne for parcelhuse steget med over 325.000 kroner siden bunden. Det er ikke småpenge, men alligevel er boligejerne hverken begyndt at låne mange flere penge eller for alvor skrue op for deres forbrug.

Forklaringen skal findes i, at friværdierne fortsat er betydelig lavere i størstedelen af landet, end de var, da de toppede under sidste opsving.

Da friværdierne var højest i 2007, var vores boliger i gennemsnit mere end 1,1 million kroner mere værd, end hvad vi skyldte i den. I dag er det under 800.000 kroner. Og det er kun i København, at friværdierne i dag er højere end på toppen inden krisen.

Små biler, færre køkkener

Det forklarer også, hvorfor det er i hovedstaden, at vi har set en stor stigning i både låntagning og forbrug, mens der hverken bliver lånt eller brugt mange flere penge i store dele af resten af landet. Der er altså potentiale for, at et langvarigt opsving på sigt vil løfte forbruget yderligere i hele landet, i takt med at der bliver lagt større afstand til finanskrisen.

Da det buldrede derudad i midten af 00’erne, blev der brugt rigtig mange penge på store biler og dyre køkkener. Det er en type forbrug, der typisk kræver større udlæg, og hvor et lån i friværdien kan give god mening.

I dag køber vi mindre og billigere biler, og hvor vi tidligere gik meget op i, hvilke ting vi ejede, er der i dag en tendens til, at vi bruger flere penge på oplevelser som rejser og restaurantbesøg. Det kan også koste mange penge, men det er næppe en type forbrug, der får os til at bede realkreditinstituttet om et tillægslån.

Friværdierne er vigtige, når man skal belyse danskernes forbrug og lånevaner, og de er også med til at forklare, hvorfor krisen stadig trækker lange skygger. Men de er ikke hele forklaringen.

Siden 2013 er der eksempelvis kommet næsten 220.000 flere i job, og det reale rådighedsbeløb for en typisk dansk familie, der bor i hus, er i dag flere tusind kroner højere om måneden end under krisen. Det forklarer, hvorfor vi bruger flere penge, og forbruget stiger stille og roligt. Men modsat i årene før krisen går der ikke flere penge ud af vores konto, end der går ind. Det giver en mere afdæmpet forbrugsvækst, men det betyder også, at opsvinget er sundere, end det var dengang.