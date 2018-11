Guide: Sådan får du en mindre stresset jul Den største gave, en julestresset husmoder eller -fader kan give sig selv, er at gå i gang med julen i god tid, lave lister og justere ambitionsniveauet fra at 'se godt ud på Instagram' til realistisk.

Jeg indrømmer: Jeg er kæmpejulefan. Jeg elsker, elsker, elsker julen. Jeg elsker det hele. Dagene i december. Adventskransen, at bage småkager, at gå gennem Værnedamsvej pyntet med julelys, at skrive julekort, at høre Händels ’Messias’ i Holmens Kirke, at købe julegaver og at pakke dem ind.

Men det er kun hyggeligt, hvis man har tid til at nyde hvert lille skridt, og nyde, at man har tid og råd og overskud til at holde jul, og det gør man kun, hvis man planlægger sin jul bare en lille smule, så man kan nå det, man gerne vil – og lige så vigtigt opdage, at man ikke kan nå alt.

Her er mine allerbedste råd til den rare jul – og du skal gå i gang i dag. Så du kan sidde med fødderne oppe 25. december – årets bedste dag – og slappe af.

Det skal gøres nu

Lav en liste over alle, der skal have gaver til jul. Gør det på din telefon eller i en kalender, du altid har med dig. Sæt din hjerne i gang med at tænke over, hvad de skal have. Så snart det lille frø er plantet et sted derinde i hjernen, sker der noget. Noter ned, så snart du får en idé. Hav listerne kørende året rundt, og hav også en, hvor du noterer ønsker ned.

Køb ting, der skal bruges i december, nu: kalenderlys, ting til adventskrans, kalendergaver.

Køb vin og portvin til juledagene (og champagne til nytår, hvis du alligevel falder over et godt tilbud).

Bestil ænderne (ud fra reglen ’tre er for mange om en and og fire er lidt for lidt’). Bestil så god en and, som du har råd til. Ænder, der har bevæget sig på friland, har flere muskler, altså kød, og mindre fedt. Skroget er nogenlunde lige stort, uanset om anden vejer 3,5 eller 4,5 kilo, så gå efter en stor.

»Man får det liv, man lever, og jeg levede det forkerte«

Bestil billetter, hvis du eller yngre familiemedlemmer skal med toget i juledagene (og overvej en førsteklassesbillet, hvis budgettet tillader det. Dante glemte det overfyldte juletog i sine beskrivelser af helvedes kredse).

Få et overblik over arrangementer i december: julefrokoster, Händels ’Messias’, luciaoptog og anden festivitas. Overvej, om du egentlig kan nå det hele. Meld fra. Det er jul, ikke bootcamp, og man får ikke point for at blive udmattet.

Sæt essens til gløgg i gang: Læg kanelstænger, hele nelliker, peberkorn, kardemommekapsler, der har lige fået et dask med en tung kokkekniv, en vaniljestang og skallen af en usprøjtet appelsin i et glas, der kan lukkes tæt. Hæld mørk spiritus over (billig rom er fint). Sigt, og varm op med rødvin, portvin, rosiner (eventuelt lagt i blød i mere sprut) og lidt sukker, når gløggen skal drikkes.

Overvej, om det bliver i år, du skal bage den store britiske julekage. Hvis du ikke får gjort det i den kommende weekend, er det faktisk for sent. Og hey, det går nok. Fordej til honningkager er også sidste udkald.

Bestil julegaver på nettet i god tid. Den tid, man sparer ved at handle online, kan man hurtigt bruge igen i en kø på posthuset, når alle andre også har været supersmarte og bare lige skal hente pakkerne. Om 300 numre.

Køb gavepapir og -bånd og ditto mærker. Du får brug for dem.

Stryg juledugen.

Hvis du handler online, så book en tid tæt på jul allerede nu. Ordrer kan redigeres, men tiderne bliver taget, og så kan man pludselig ikke få leveret 23. december om aftenen, hvilket ellers er ret smart.