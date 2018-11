Lad os fejre de døde med en gin og tonic

En hånd griber fat om min ankel og ryster mit ben, så jeg med en alt for stor datter på armen er ved at miste balancen. Under mig ligger en spjættende krop, ansigtet er blegt, væsnet forekommer sygt og plaget. Vi har forvildet os ind i en mørk have, og de levende døde er ude efter os. De skriger. De løber mod os fra alle retninger. De vil trække os med ned i deres døde og golde verden. I sidste øjeblik lykkes det mig at friste foden fri, jeg sætter min datter ned på græsset, og vi løber begge mod udgangen i det fjerne. Pludselig bliver et bordtennisbord ved siden af os levende. Det danser, fordi zombier i skjul nedenunder flår i stativet. Hver en muskel i min krop spænder op i et sidste gys. Vi når selvfølgelig lige at snuppe et stykke slik fra skålen, inden vi tager flugten ud gennem lågen. Endelig i sikkerhed!

For min lille familie er halloween blevet en begivenhed, vi ser frem til. Vi taler om, hvem der kommer, hvordan vi skal skræmme livet af ungerne, og hvad der mon venter bag de lukkede døre i kvarterets opgange og villaer. Jeg holder af halloween, fordi det i modsætning til mange af vores ældgamle traditioner er en social begivenhed, der rækker videre end til dem, vi altid er sammen med. Jul, påske og fødselsdage fejrer vi sammen med den nærmeste familie og nære venner. Med halloween er det anderledes. Det er mig bekendt den eneste tradition, hvor du kan slippe af sted med at banke på et fremmed menneskes dør uden at virke anmassende som en telefonsælger. I år havde jeg fornøjelsen af at være en af de voksne, der gik med flokken af unger rundt i nabolaget og sagde »slik eller ballade«, når døren gik op. En opgang var hyldet ind i spindelvæv og rødt lys, vi blev ledt ind i gården, hvor der blev serveret popcorn til børnene. En kittelklædt kvinde rakte et glas mod mig, og jeg svælgede med stor fornøjelse en gin og tonic. Så stod vi der og skålede med fremmede og grinede indforstået over, at her var der også noget at hente for de voksne. Kort efter gik vi videre. Øverst oppe i en ældgammel ejendom gik døren op af sig selv, og en sortklædt skikkelse tog imod uden en lyd. Børnene listede forsigtigt frem, og med rystende hånd plukkede de et stykke fra den krøllede bland selv-pose.

Det var inden finalen i haven, som vi opsøgte, fordi en dame på gaden havde rådet os til at besøge det hvide hus med de blå vinduer. Efter oplevelsen kunne vi dele vores erfaringer med horder af børn og voksne på vejen. Udklædning og gys fjerner de grænser, som er mellem os. Forbrødring er et stort ord, men da jeg stod der i skæret fra gadelampen, faldt det mig ind, at det er det her, som er meningen med traditioner. Vi skal møde hinanden, også dem, vi ikke kender. Så føler vi os forbundne med det, vi står på. Det, som er nu, og det, som var engang. Ligesom kvarterets vartegn: det ældgamle træ, der spænder sine rødder ud under ejendommene. På vej hjem tænkte jeg over, at ved halloween minder mine døde mig om at leve fuldt og uden frygt, før det er for sent.