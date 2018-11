Danske Banks stærke mand fældet af hvidvaskskandalen: Ole Andersen presset ud

Det er Danske Banks stærke mand, der nu må aflevere nøglerne og forlade en af de absolutte topposter i dansk erhvervsliv i et alt andet end glorværdigt tilbagetog.



Fældet af den utrolige hvidvaskskandale, der har kastet storbanken ud i endnu en alt omfattende krise; på et tidspunkt, hvor det ellers omsider var lykkedes makkerparret Ole Andersen og bankens tidligere direktør Thomas F. Borgen at få bragt den finansielle supertanker på ret kurs efter sidste grundstødning.

Mens Andersen og Borgen arbejdede målrettet på at genrejse en bank, der havde fået ry for at være grisk og grådig, modtog hovedsædet ildevarslende meldinger om, at bankens lille estiske ’filial’ i årevis var blevet brugt som pengevaskeri for kriminelle russere.

Trods flere advarsler, også fra det estiske finanstilsyn og fra en af bankens egne chefer, blev pengevaskeriet først lukket ned i 2015.

Resten er historie:

Med start i Berlingske eksploderede sagen med afsløringer i danske og udenlandske medier. Hvidvask for to- og trecifrede milliardbeløb i Danske Banks navn. Russiske oligarker, efterretningsfolk og sågar medlemmer af den russiske præsident, Vladimir Putins, familie blev tilsyneladende serviceret via bankens estiske filial.

Overlevede massakren

Kunderne vendte tilbage, overskuddet kunne igen tælles i milliarder, og som en ekstra bonus fik banken placeret sig selv i den digitale frontlinje med mobilbetalingstjenesten Mobilepay.

Ud røg Thomas F. Borgen sammen med en lang række af medarbejdere og chefer.

Mens Ole Andersen i første omgang overlevede massakren, men med vanlig sans for det usentimentale gjorde det klart at han agtede at forlade sin post ved først kommende generalforsamling.

Den 62-årige stenrige erhvervsmand har været fast medlem af Danske Banks bestyrelse i otte år, de syv af dem som formand.

Dermed må Ole Andersen bære sin del af ansvaret for, at den estiske hvidvaskskandale har fået lov at løbe løbsk.

Og det lægger han heller ikke selv skjul på.

I Ole Andersens verden bliver der ikke dvælet længe ved nederlag eller forfængelighed. Problemer er til for at blive løst. Og selvom hans exit fra den danske nationalbank næppe gør ham glad inden i, kan han, som en kilde udtrykker det, se helt glad ud i det alvorlige ansigt, når han bliver stillet over for vanskelige opgaver.

Dem har der været mange af for Ole Andersen, der først og fremmest har grundlagt sin personlige formue på partnerskabet i den svenske kapitalfond EQT.

Det var her, Ole Andersen fik tilnavnet hr. Kapitalfond.

Og det var her, at han blev personificeringen af de forhadte kapitalfondes jagt på hurtige profitter, da han stod i spidsen for en række gigantiske virksomhedsopkøb, eksempelvis servicegiganten ISS, der blev handlet for den nette sum af 30 milliarder kroner i 2005.

I 2008 stoppede Ole Andersen i EQT for at hellige sig bestyrelsesarbejdet, blandt andet som formand i virksomhederne B&O, Chr. Hansen og senere Danske Bank.

Knivskarp strateg

Ole Andersen bliver beskrevet som en knivskarp strateg og virksomhedsdoktor, der har en særlig evne til at analysere, forstå og diagnosticere en virksomheds problemer og potentiale.



Nøgleordet er hårdt arbejde og dyb indsigt i de virksomheder, han beskæftiger sig med, og som han oftest også køber sig ind i.

Her kan han, som en kilde udtrykker det, nærmest være irriterende godt inde i detaljerne.

Samtidig er Ole Andersen også usentimentalt konsekvent, når der skal handles, fyres, skæres til og laves om. Er direktøren fejlcastet, ryger han ud.

Som det skete, da Ole Andersen sparkede den tidligere Danske Bank-direktør Eivind Kolding ud af butikken efter bare halvandet år på posten, da Kolding insisterede på at markedsføre Danske Bank som en pålidelig pengepartner i en kompleks verden – samtidig med at storbanken lukkede filialer, fyrede medarbejdere og rev nye gebyrer op af kundernes lommer.