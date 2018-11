Den danske madrevolution gav os Noma. Nu vil nyt madfolkemøde give os bedre mad hjemme Nyt folkemøde om mad vil videreføre den danske madrevolution, som har ændret restaurantscenen. Nu skal den ud i hjemmene - og hele landet.

18. november 2004 var en skelsættende dato i dansk madkultur.



Den dag skrev en række nordiske topkokke under på Det Nye Nordiske Madmanifest, forfattet af Claus Meyer og Jan Krag Jacobsen.

De ville ændre den nordiske madkultur.

Det lykkedes. I hvert fald på nogle måder. På nogle måder. Restaurantscenen i København har ikke set sig tilbage. Nomas køkkenchef Rene Redzepi blev en verdensstjerne. I New York har Claus Meyers restaurant, Agern og restauranterne Aska og Aterra fået Michelinstjerner for at lave nordisk mad. Foodies fra hele verden flyver ind for at spise i København.

»Men det er ikke nok«, siger Claus Meyer,

»Da vi satte arbejdet i gang med det nye nordiske køkken og havde ambitioner på madkulturens vegne, i forhold til at Danmark skulle spille en rolle som madland globalt, var meningen jo ikke, at det fortrinsvis skulle betyde noget for restaurantscenen i København«, siger han.

Derfor har en gruppe madfolk taget initiativ til Madens Folkemøde, der finder sted for første gang i maj 2019. Her skal både professionelle beslutningstagere og private med interesse for madkultur samles for at diskutere, hvordan dansk madkultur ændres. På alle tallerkner, ikke bare dem, der bæres ind af tjenere - og ikke bare i København, siger Claus Meyer:



»For selv om restaurantscenen er blevet en af de mest vitale i verden, er udviklingen gået langt mindre hurtigt, når det gælder f.eks. fødevareproduktion, kvaliteten af den offentlige maddannelse og børns maddannelse. Vi har brug for at tale om, hvordan maden kan blive en størrelse for, at folk gider blive boende på landet, hvordan fødevarerne kommer frem til forbrugerne samt samspillet mellem landbrug og forbrugere. Vi har brug for at tale om sundhedsaspektet, madens muligheder i forhold til social inklusion, og hvordan vi decentraliserer, så udviklingen foregår i hele landet. Og når det gælder bæredygtighed, er vi heller ikke kommet så satans langt«, siger han.



»Derfor har vi brug for et folkemøde, nøjagtigt som undervisningssektoren i mange år har haft Sorø-mødet, hvor man taler om pædagogik. På Lolland skal vi debattere madkulturen i stedet«.

Kasper Fogh, politik- og kommunikationschef i Cevea med en fortid som kogebogsforfatter og madanmelder, er bestyrelsesformand for Madens Folkemøde, og han mener også, der er masser at kæmpe for, når det gælder dansk madkultur.

»Det nye nordiske køkken er en ufærdig revolution. Vi er i gang med noget, og det skal fortsætte, men i den rigtige retning. For mig er det vigtigt, at arbejdet med en dansk madkultur ikke bliver et elitært projekt, der foregår på dyre restauranter, i Irma og for velstående. Gastronomien kan blive en blindgyde. Det skal bredere ud, og vi har jo set, at vi har evnen til at omstille os, så vi skal holde fast. Vi skal give hele Danmarks madkultur og industrien bag et elevatorløft«.

Han drømmer om, at Madens Folkemøde kan skubbe til forskningen inden for fødevarer:

»En stor del af den forskning, der foregår, handler om mere afkast, større produktion og bedre bakteriekontrol. Det har altid undret mig, at man ikke forsker mere i bedre smag. Hvis vi samler de mennesker, kan vi måske hjælpe smagen ind i udviklingen«.

For han tror på, at smagen og sanseligheden er nøglen til noget andet og større end nydelse:

»Hvis man smager en Limfjordsøsters, går det op for en, at det er et særligt dyr, og man begynder at gå op i, hvordan det lever. Så bliver udledning af kvælstoffer og biodiversitet vigtigt for en. Man begynder at kære sig om det, man spiser og de omgivelser, det laves i. Derfor er god mad også vigtig for bæredygtighedsaspektet«.

Folkemødet vil finde sted på Engestofte Gods, der ligger i Naturpark Maribosøerne.