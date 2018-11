Vær kreativ: Prægtig papirjul Med blot 3-4 ruller dekoreret papir er det let at skabe fin pynt og smukke gaver. Husk, at øvelse gør mester, og at det altid er både hyggeligt og lærerigt at klippe og klistre i flok.

Engle i en fart

Guds sendebude med vinger synes at være alle vegne ved juletid. Måske du kan sende et par ønsker op gennem skyerne med de her søde foldeengle.

Materialer:

Papir, limstift eller limpistol, trækugle og snor

Sådan gør du:

1

Del et A4-papir i to. Fold hver del som en vifte, hvor hver fold er på ca. 0,5-1 cm. Buk hver foldet del sammen på den øverste tredjedel, så der ud af delen laves en halv krop og en vinge.

2

Lim den korte vingefold ned på den lange kropsfold, så du har en halv englekrop. Gør det samme med den anden foldede halvdel.

3

Klistr nu de to foldede kropsdele sammen, men husk at lægge en dobbeltsnor imellem, så du har ca. 10 cm snorløkke, der stikker op af den sammenklistrede englekrop.

4

Træk en trækugle på snoren og put eventuelt en limpistolsklat ned i hullet på trækuglen, så snoren sidder fast, og hovedet ikke ryger af.









Nem stjernekrans

Klip en krans til at hænge på døren eller i vindueskarmen. Her er kransen dækket med stjerner, men motivet kunne også være et juletræ, en gås, en snemand eller et miks.

Materialer:

Papir, ståltråd, saks og en limstift.

Sådan gør du:

1

Læg papiret dobbelt, tegn din figur, og klip.

2

Rul en 60-80 cm lang ståltråd ud. Lim nu to identiske figurdele sammen, men med ståltråd lagt i midten. Forsæt proceduren med 15-20 papirfigurer, hvor der er ca. 5 cm mellem hver figur på ståltråden.

3

Form til slut ståltråden som to cirkler oven på hinanden, og fastgør enderne ved at vikle dem sammen i en løkke, der udgør selve ophænget.









Dekorative gaveæsker

Små børn er ofte gladere for gavepapiret end for selve gaven. Det samme kan gøre sig gældende for ældre børn og voksne, når indpakningen er en håndfoldet æske i fint papir. Æsken kan selvfølgelig genbruges til f.eks. smykker, terninger, klips eller elastikker efter jul.

Materialer:

Papir, saks og eventuelt limstift

Sådan gør du:

1

Lav et kvadrat af et A4-papir ved at tage højre hjørne og føre det vinkelret op på venstre side af papiret.

2

Klip kvadratet ud, og brug det som skabelon, når du opmåler kvadrater på dit valgte mønstrede papir. Lav to kvadrater i samme papir.

3

Foldeteknikken for æskens top og bund er identisk. En teknik, der er for vanskelig at forklare på skrift, så gå ind på YouTube og søg på ’sådan folder du en æske af papir’, hvorefter flere meget pædagogiske børn og voksne viser dig hvordan.





Skudt i indpakningen

Det er både sjovere at give og modtage gaver, hvor der er gjort noget ekstra ud af indpakningen. Det kunne f.eks. være med et par søde pile, der også pynter at have hængende på opslagstavlen i januar.

Materialer:

Papir, runde træpinde, elastikker, limstift og saks

Sådan gør du:

1

Til én pil tegner du 3-4 papirblade ved at lægge papiret dobbelt og klippe bladmotivet ud, så der kommer to ens dele.

2

Lim delene sammen, så bladet er tykt og slidstærkt og har mønster både foran og bagpå. Sæt bladene fast på den runde træpind med elastik.

3

Tegn en pilespids, og klip den dobbelt ud. Lim delene sammen, men med træpinden sat ind i midten. Her er limpistol nemmere at arbejde med end en limstift. Vikl en elastik forrest på pilen.





Bonusinfo:

Alt papiret er fra Bungalow, mens øvrigt tilbehør er fra Panduro Hobby.