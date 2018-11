Glem Black Friday. Singles Day er en meget større online-udsalgsdag. Og nu kommer den for alvor til Danmark Den kinesiske udsalgsdag Singles Day er verdens største udsalgsdag, fire gange så stor som Black Friday. Flere danske butikker har taget dagen til sig.

Sommerudsalg, vinterudsalg, mid season sale, black friday, cyper monday, fødselsdagskampagner og så almindelige tilbud på særlige varegrupper året rundt. Umiddelbart trænger vi ikke til flere udsalgsdage, men ikke desto mindre er den kinesiske udsalgsdag Singles Day ved at vinde indpas i Danmark.

Dagen fejres 11. november, og i år deltager 13 procent af de danske netbutikker mod 2,9 procent i 2017, viser en opgørelse fra Foreningen for Dansk Internethandel.

Singles Day er en kinesisk udsalgsdag i oneline-butikker og den største af slagsen i verden, fire gange så stor som Black Friday og Cyper Monday.

Hvor dagen stammer fra, ved ingen. Der er flere historier om oprindelsen. En er, at en flok unge mænd på Nanjing Universitetet i Kina ville fejre, at de var singler. Derfor valgte de dagen 11. november, hvor de fire ettaller i datoen symboliserede det at være single. Fra universitet spredte fejringen sig ud i resten af samfundet og blev samlet op af kapitalismen i form af især internetgiganten Alibaba, der gav singler anledning til at give sig selv en gave. Eller to. Eller tre.

Et andet bud på oprindelsen er noget mere en tåreperser. Her forlydet det nemlig, at en ung mand på Nanjing Universitetet mistede sin kæreste til kræft, og at han på hendes dødsdag 11. november satte lys på et tag for at mindes hende. Året efter var hans venner med til at mindes hende, året efter var flokken større og derfra spredte Singles Day sig.

Uanset hvordan den opstod, tog kineserne den til sig. Nogle brugte den som en dag, hvor de fejrede det at være single, en slags anti-Valentines Dag, hvor de gav sig selv gaver, men også hvor man fejrede singlelivet og gik ud i vennegrupper. Andre forsøger mere aktivt at komme ud af singlelivet. Dagen er stor på blind dates-markedet.

I 2009 gik internetgiganten Alibaba, der er verdens største retail-virksomhed, ind i Singles Day, og i 2017 var omsætningen altså på 164 mia. kr. Alibaba havde 256.000 transaktioner i sekundet, 90 procent af salget foregik på mobiletelefoner, og det statslige kinesiske postvæsen håndterede omkring 1 milliard pakker.

Alibaba indleder Singles Day med et fire timer langt tv-transmitteret show, hvor kinesiske og internationale stjerner som Nicole Kidmann, Victoria og David Beckham, Maria Sharapova og Pharell Williams har deltaget. Tilbuddene til Singles Day er både varer nedsat markant, men også begrænsede partier som f.eks. et livslangt forbrug af den kinesiske spiritus baijiu for kun 1.111 yuan (ca 1.050 kr.). Singles Day-salget begynder ved midnat, det øjeblik hvor 10. november bliver til 11. november.

Danske Bestseller omsatte for 6,5 mia. kr. i Kina på Singles Day.

Langt flere danske butikker vil deltage

Nu er Singles Day så på vej til Danmark, hvor 13 procent af de danske netbutikker i følge Foreningen for Dansk Internethandel vil deltage i dagen. I 2017 var det som nævnt kun 2,9 procent. I en pressemeddelelse fra Foreningen for Dansk Internethandel giver trendforsker Louise Kongsholm fra PEJ-gruppen et bud på, hvorfor det sker:

»Danske butikker og især netbutikker er rigtig gode til at hoppe med på bølger og tendenser, der kan skabe trafik og lave larm. Det har vi set med Black Friday, Cyber Monday, Halloween og så videre. Og nu ser vi det så med Singles Day, som jo er en kæmpe, kæmpe begivenhed i andre lande. I takt med at forbrugerne bliver opmærksomme på det, så vil flere butikker ride med på bølgen«, siger hun.