Vanilje er lige så dyrt som sølv (og når du har læst historien her, forstår du, hvorfor det ikke er så urimeligt)

Send Edmond Albuis en tanke, når du bager julens vaniljekranse eller skraber de små mørke frø ned i risalamanden. For nok er vanilje i disse år dyrere end nogen sinde før – kiloprisen er den samme som på sølv – men havde det ikke været for Edmond Albuis, ville vi formentlig ikke have en kommerciel og dermed omfattende vaniljeproduktion.