Region Hovedstaden har fået nok af Danske Bank Regionen dropper optionsaftale, der gør det muligt at forlænge samarbejdet med Danske Bank i yderligere to år. Og bandlyser i fremtiden de banker, der medvirker til skatteunddragelse og hvidvask.

Region Hovedstaden er nu parat til at fyre Danske Bank i det øjeblik, storbanken måtte blive dømt for at have fungeret som pengevaskeri for kriminelle.

Samtidig har regionen besluttet ikke at benytte den særlige option, der gør det muligt at forlænge samarbejdet med Danske Bank yderligere to år, når kontrakten udløber i 2019.



I stedet bliver bankopgaverne sendt i EU-udbud blandt de store såkaldte systemiske banker i starten af det nye år, lyder budskabet fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

»Der er faktisk alle partiers vurdering, at vi ikke kan overlade offentlige penge til en bank der – undskyld udtrykket – servicerer kriminelle udlændinge, og jeg er sikker på, at det fortsatte samarbejde med Danske Bank bliver overvejet intenst i mange andre offentlige og private virksomheder i øjeblikket«.

Banker fedtet ind i umoral

»Med 45.000 medarbejdere og en årlig omsætning omkring de 35 milliarder kroner er Region Hovedstaden en milliardforretning, og derfor er det afgørende, at det bliver en af de store banker, der får opgaven«.

»Udfordringen er bare, at der ikke er ret mange af dem i Danmark, og at det efterhånden ikke er nogen nem opgave at finde en bank, der ikke på en eller anden måde er fedtet ind i en sag om dårlig moral«, siger hun.

I forvejen har innovationsminister Sophie Løhde (V) gjort det klart, at hun agter at fyre Danske Bank som ansvarlig for statens betalinger, hvis banken bliver dømt for hvidvask i en af de mange verserende undersøgelser.

Ministeren har samtidig åbnet op for, at udenlandske banker for første gang kan få opgaven som bankforbindelse for den danske stat.



»Vi har fået indsat en bestemmelse i kontrakten om at standse samarbejdet med en bank, hvis banken er dømt for hvidvask«, sagde ministeren til Ritzau tidligere på måneden.



Det er samme type bestemmelse, der skal skrives ind både i de fremtidige udbudskontrakter og i indkøbspolitikken for Region Hovedstaden.

»Det arbejder vi på at få skrevet ind begge steder, så vi kan sidestille en dom for hvidvask eller skatteunddragelse med et egentligt kontraktbrud og af den grund kan stoppe samarbejdet med en bank eller andre leverandører«, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Men det er ikke nogen nem opgave at skifte bankforbindelse i så stor en virksomhed som Region Hovedstaden.

Det vil blandt andet gøre det nødvendigt at oprette 200 nye bankkonti, samtidig med at regionens vitale økonomi- og lønsystemer skal rettes til.



Og dertil kommer så mængden af betalingsaftaler og kreditkort, der skal flyttes og skiftes for ikke at glemme de mange borgere, patienter og medarbejdere i regionen, der i dag bruger Danske Banks betalingssystem MobilePay.



Nemt er det ikke – men nødvendigt, lyder meldingen fra Enhedslistens medlem af regionsrådet, Tormod Olsen.

»Vi er meget tilfredse med, at hele indkøbspolitikken nu bliver opdateret og strammet op. Vi så gerne, at det blev muligt at droppe samarbejdet, allerede når der er tvivl om bankens eller leverandørens integritet«.

»Det må man jo sige er tilfældet i Danske Bank-sagen, for selvom banken ikke har fået en dom, har den jo i den grad dømt sig selv i den interne advokatundersøgelse, der har kostet flere topchefer jobbet. Det burde være rigelig begrundelse for at droppe samarbejdet«, siger han og føjer til:

»Vi skal jo ikke bruge offentlige midler på at købe ind hos folk, der snyder i skat og hvidvasker for kriminelle. Og der er jo flere banker end Danske Bank, der har det svært med samfundsmoralen«.