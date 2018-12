315 kr. til en voksen er et bud: »Overraskende mange« vil have beløbsgrænse på gaverne Danskerne efterlyser ifølge ny analyse en eller anden form for grænse for, hvor meget julegaverne må belaste husholdningsbudgettet.

Nok vil vi gerne give gaver juleaften, men med måde.

Sådan kan holdningen til julegaver hos en stor gruppe danskere sammenfattes. På trods af at julehandlen år efter år slår rekord, ønsker hver tredje dansker et loft over, hvad årets julegaver må koste, viser en analyse fra Megafon, som er foretaget for Politiken og TV 2/Nyhederne i november i år.

»Der bør være et maks.-beløb på julegaver«, svarer 31 procent af de adspurgte i undersøgelsen.

Det kommer bag på en forbrugerøkonom.

»Det er overraskende mange, der ønsker et loft i julegavebudgettet, når vi ved, at julehandlen de seneste år har sat rekord hvert eneste år«, siger seniorøkonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk.

»Det er jo heller ikke sikkert, at deres holdning slår igennem i praksis, men jeg tror, at der i både i velstillede og mindre velstillede familier er et ønske om, at julegavegiveriet ikke løber løbsk. Der kommer en tid efter jul, hvor regningen for julen skal betales«, siger han videre.

Der er lidt færre, som mener det stik modsatte, at der skal være frit slag for julegaver.

»Der bør være julegaver til alle uden maks.-beløb«, svarer 27 procent.

Der er andre holdninger til julegaver, viser Megafon-målingen: 17 procent mener for eksempel, at julegaver bør begrænses mest muligt, og 14 procent, at der kun bør være julegaver til børn under 18 år.

Det er ikke kun julegaverne, som koster i julemåneden, gør seniorøkonomen fra Forbrugerrådet Tænk opmærksom på.



»Julegaverne fylder en del i julebudgettet, men der er også julefrokoster og en række andre sociale arrangementer, som koster. Forbruget går betydeligt op i juletiden i forhold til andre måneder«, siger Morten Bruun Pedersen.

December i top Handlen i fem brancher inden for detailhandel topper i december, viser tal fra Danmarks Statistik. Inden for kategorierne spil-legetøj, køkkenudstyr, glas og lignende, bøger, drikkevarer og ure, smykker, sølv- og guldvarer er mindst 16 procent af årsomsætningen placeret i december.

I Nordea kan forbrugerøkonom Ann Lehmann genkende billedet af, at forbrugerne ønsker at lægge en dæmper på julegaveindkøbene.

»Der er rigtig mange, som mener, at julegaverne er blevet for dyre, det er blevet lidt et ræs«, siger Ann Lehman Erichsen.

Nordea har selv i 2017 fået lavet en undersøgelse, som flugter med Megafons. Den viser, at 39 procent af forbrugerne praktiserer et gave-maks. på i gennemsnit 315 kroner for gaver til den voksne og 320 kroner for gaven til hvert barn.

Forbrugerøkonomen forklarer, at gaverne er den helt store post på julebudgettet.»Når du giver 3 kroner ud til juleaktiviteter, går de 2 kroner til gaver«, siger hun.



Konen får en gave

Ambitionerne om at holde udgifterne til julegaver nede, holder formentlig ikke hele vejen, vurderer forbrugerøkonomen.

»Det er langtfra sikkert, at det lykkes at holde udgifterne nede. Når julegaverne skal købes, kan det være svært at holde grænserne. Vi har dog set, at julehandlen er flyttet hen i november, og jo bedre tid du er ude i, jo lettere bliver det at finde gaver til den rigtige pris«, siger Ann Lehmann Erichsen.



»Omvendt bliver det let dyrt at vente til sidste øjeblik. Alternativet til at give en gave inden for visse rammer er jo ikke ’ingen gave’, men at du finder en dyrere gave«, siger Ann Lehmann.