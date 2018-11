Kræver det sin mælk? Dyrevenner lancerer kampagne mod Arla for at give ko og kalv mere tid sammen En kalv bliver adskilt fra sin mor 12-24 timer efter fødslen, og begge parter lider, lyder det fra dyreværnsorganisationen Anima i kampagne mod Arla. Mejerigiganten afviser kritikken.

Med annoncer i 11 dagblade, videooptagelser på nettet og en indsamling af underskrifter ønsker dyreværnsorganisationen Anima at sætte fokus på, hvordan der bliver produceret mælk i Danmark.

Budgettet er på mere end en million kroner for kampagnen, der er direkte rettet mod andelsselskabet Arla, der sender langt de fleste kartoner ud til butikkerne.

»Kære Arla, vil I fortælle danskerne hele historien bag mælk?«, står der således i en helsides annonce i gårsdagens udgave af Politiken, hvor organisationen blandt andet fortæller om sin egen undersøgelse, der viser, at 66 procent af adspurgte danskere ikke ved, »at man fjerner kalven fra dens mor efter blot 12 timer«.

På Animas kampagneside ligger en video optaget i udlandet, hvor en levende kalv bliver kørt væk fra en stald i en trillebør. Ifølge organisationen viser forskning, at både ko og kalv lider og føler angst og afsavn under adskillelsen, der er fast praksis hos danske landmænd, hvor kalven typisk bliver fjernet mellem 12 og 24 timer efter fødslen afhængig af, om produktionen er konventionel eller økologisk.

»Vi synes, det er en vild præmis for produktionen af mælk, at landmanden fjerner kalven fra sin moder så tidligt, når det naturlige ville være, at den fravænnes efter 9-12 måneder. En kalv drikker typisk 5-6 liter mælk af sin mor, der giver 26-27 liter om dagen. Kalven bliver fjernet, så den ikke drikker noget af den mælk, der skal sælges. Der ligger altså et ønske om indtjening bag, men det skader dyrenes velfærd«, siget Thorbjørn Schiønning, der er kommunikationschef hos Anima.

At være en stemme for dyrene

Organisationen kritiserer i sin kampagne Arla for at være lukket omkring, hvordan der produceres mælk på danske gårde, og stiller en række spørgsmål til Arla, som er et andelsselskab ejet af de landmænd, der leverer mælk til Arla. Anima ønsker Arlas tilladelse til at komme ud og filme blandt andet adskillelsen af »en kalv fra dens mor og se, hvordan de begge reagerer i dagene efter«.

Anima ønsker, at forbrugerne skærer ned på eller helt udelukker animalske produkter som mælk og kød fra kosten. På sin hjemmeside præsenterer organisationen det som sin fornemste opgave »at være en stemme for dyrene, da de ikke kan tale for sig selv«.

Den arrangerer demonstrationer, har en aktivistisk tilgang for at nå sine mål og »giver ikke op«, som der står. Et af målene med den nye kampagne er at få Arla til at holde op med at fjerne kalve fra deres mor, og i skrivende stund har 3.385 ifølge Anima skrevet under på, at de er enige i dette budskab.

»Vi ønsker, at folk ser kampagnen og videoerne og stiller sig selv spørgsmålet, om de overhovedet har lyst til at konsumere det produkt. Mælk er ikke noget, vi skal drikke. Vi kan gøre det, men der er ingen tvivl om, at det vil være bedre for dyrene, hvis efterspørgslen falder«, siger Thorbjørn Schiønning.

Anima indrykkede en helsides annonce i Politiken i går.

Arla: Mindre stess ved tidlig adskillelse

Hos Arla Danmark fortæller kommunikationsdirektør Kasper Ibsen Beck, at Arla har et fundamentalt andet syn på adskillelsen end Anima. Og den bygger også på forskning. For dyrenes velfærd er det bedst med en tidlig adskillelse i stedet for at vente til senere, hvor der vil være en større tilknytning mellem ko og kalv, lyder budskabet fra direktøren.

»En tidlig adskillelse giver dyrene mindst mulig stress. Der er en høj grad af dyrevelfærd i mælkeproduktionen, og landmændene er dygtige til at passe på dyrene. Men vi ser desværre en tendens til, at man menneskeliggør et dyr og tillægger ko og kalv følelser, som om det var mennesker, en mor og et barn. Vi skal huske på, at naturen ikke er sådan, at kalv og ko går sammen. Lod man den være, så ville kalven ligge for sig selv og kun gå hen til sin mor for at die 5-6 gange i døgnet i sammenlagt 30-60 minutter. Siden ville den naturligt forlade sin mor og gå i stalden sammen med en flok på egen størrelse«, siger Kasper Ibsen Beck.