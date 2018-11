Sarah Skarum: Jeg forstår godt, hvis mænd synes, de seneste 50 år på mange måder har været ret ærgerlige

FOR ABONNENTER

Forleden havde min mand en afspadseringsdag, og jeg kom sent hjem fra arbejde og svømmeundervisning. Han havde – ud over at se dårlige film og spille computer – brugt dagen på at vaske gulve, ordne vasketøj og sætte ting i kælderen. Da jeg kom hjem, havde han tændt stearinlys, vandet blomsterne og lavet mad til mig. Jeg gled bare ind ved spisebordet, hvor vi sad og snakkede og spiste.