Grænsenethandel: Til kamp mod Kina-skrammel med kunstig intelligens Regeringens vækstteam anbefaler databaseret overvågning af netbutikker som nyt redskab i myndighedernes kontrol.

Blandt de cirka 200.000 pakker, som danske forbrugere hver uge klikker hjem fra asiatiske netbutikker som f.eks. kinesiske Wish, er der masser af gode og billige køb, men også masser af skuffende, skadelige eller ligefrem farlige produkter.

Det kan være telefonopladere der bryder i brand, legetøj der kræver våbentilladelse eller indeholder farlig kemi, plejeprodukter med skadelige stoffer eller kosttilskud med tvivlsomt indhold. Det er noget hø, men der er ikke noget at gøre ved det, når køberne er privatpersoner.

Myndighederne mangler i den grad værktøjer til at overvåge, kontrollere og håndhæve regler over for udenlandske netbutikker, der sælger varer til private danske forbrugere Michael Løve

»Myndighederne mangler i den grad værktøjer til at overvåge, kontrollere og håndhæve regler over for udenlandske netbutikker, der sælger varer til private danske forbrugere. Derfor har vi lavet forslag til, hvordan det kan gøres«, siger Michael Løve, administrerende direktør i Netto International.



Han er formand for det vækstteam nedsat af regeringen, som i dag fremlægger en katalog med 24 konkrete anbefalinger, der skal styrke dansk e-handel, modvirker unfair konkurrence og højne produktsikkerheden.

Der er i dag massive problemer med produktsikkerhed, fordi kontrolapparatet er skruet sammen i en tid, hvor man som forbruger gik ned på gaden og købte ind i en fysisk butik. Med voksende internethandel på tværs af grænser er der brug for en styrket og mere proaktiv kontrol med varer fra udenlandske netbutikker og mulighed for at håndhæve reglerne.

NUL KONTROL Data fra EU-Kommissionens system for advarsel om produkter til stor fare for forbrugere viser, at det særligt er produkter fra Kina, som er farlige, idet 1.156 ud af i alt 2.200 notifikationer i 2017 var på produkter fra Kina. Myndighedernes kontrol med indførte varer går via danske virksomheder, så private købere er selv ansvarlige. Her har myndighederne som udgangspunkt ingen hjemmel til at kontrollere og tilbageholde produkter. Godt nok har udenlandske netbutikker pligt til at sikre, at deres produkter overholder reglerne på det danske marked, men myndighederne har ingen redskaber til at håndhæve reglerne, hvis butikkerne ligger uden for EU. Kilde: Vækstteam for handel og logistik.

Database overvåger markedet

Et af de mere utraditionelle forslag går ud på at bruge kunstig intelligens. Der skal oprettes et nationalt, tværgående samarbejde om online markedsovervågning og opbygges en database, som udtager netbutikker til kontrol på baggrund af såkaldt risikobaseret udvælgelse.

Ved at vurdere billeder og tekst på netbutikker kan teknologien identificere produkter, der ikke lever op til reglerne, så de ikke markedsføres mod danske forbrugere.

Desuden skal Sikkerhedsstyrelsen have beføjelser til at lukke hjemmesider med farlige produkter og fritages for at tilkendegive sig, når der udtages online produkter til test.

Strategien får ros af Forbrugerrådet Tænk, som har lavet flere stikprøver og i nogle tilfælde har fundet sikkerhedsproblemer i 10 ud af 25 produkter og registreret masser af varer, der på andre måder ikke lever op til dansk eller europæisk lovgivning.

»Det lyder rigtig godt. Vi har længe efterlyst øget kontrol, så jo mere man gør ved det, jo bedre. Kina-butikkerne galopperer derud af, og i dag halser myndighederne langt bagefter«, siger vicedirektør Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet Tænk.

Han fortsætter:

»Men det er vigtigt, at regeringen afsætter ressourcer nok, for den samlede opgave er ikke lille, og succesen afhænger af, hvor mange millioner man kaster i«, siger Vagn Jelsøe.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (C) påpeger, at det allerede er et opmærksomhedspunkt for regeringen, at forbrugerne skal kunne have tillid til, at produkter købt på nettet ikke er farlige.

Jeg tror, at der er potentiale i at gøre produktsikkerhedskontrollen mere risikobaseret med kunstig intelligens. Det er en fordel for både forbrugerne og de virksomheder, der overholder reglerne«, siger han i en mail til Politiken.



Behov for tværgående taskforce

Vækstteamet foreslår, at der etableres en tværgående indsats, som sammenkæder kontrol af alt fra produktsikkerhed over kopivarer og fupbutikker til spørgsmål om korrekt moms og toldafregning.