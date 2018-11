Panelet: Få meget mere i pension med lidt planlægning Folk, der nærmer sig pensionsalderen, kan tjene tusinder af kroner på at time pensioneringen.

Er du en del af den voksende gruppe af danskere, som ikke bare sparer op til pensionen via en pensionsordning, men også i frie midler eller bolig? Og nærmer du dig pensionsalderen? Så har du rigtig god grund til at sætte dig ind i, hvordan den skal udbetales.

Her kan der nemlig være 100.000 kroner eller endda mere at hente til livet som pensionist blot ved at få pengene udbetalt i den rigtige rækkefølge.

Det er især danskere, som har en stor eller sammensat opsparing, der kan få pensionen til at strække længere på denne måde. Og dem bliver der flere og flere af. For danskernes opsparing til pensionisttilværelsen vokser kraftigt i disse år, og opsparingen består i stigende grad af flere elementer, for eksempel pension, bolig og frie midler. Dermed kan mange få en gevinst ved at tilrettelægge deres udbetalinger mere hensigtsmæssigt, og alene i PFA vurderes det, at det gælder for cirka hver 3. kunde, der går på pension.



Selve gevinsten opnås ved at sikre, at udbetalingerne fra pensionsordningen og andre dele af den samlede opsparing hverken udløser en unødig hård modregning i offentlige ydelser som for eksempel folkepension eller betyder, at man kommer til at betale for meget i indkomst- eller afkastskat.

Kommer ikke af sig selv

Men gevinsten kommer ikke af sig selv. Det kræver, at man tager aktivt stilling til, i hvilken rækkefølge opsparingen skal udbetales.

Her handler det om først at bruge de penge, der har de højeste omkostninger og beskatning. Og i den forbindelse bør man typisk starte med at bruge sine frie midler, for her er skatten på afkastet højest. Man skal dog gemme en reserve til polstring.

Herefter bør man bruge sine pensionsmidler i form af ratepensioner og livrente. De er mere bundne, og beskatningen på afkastet er lavere. Har man behov for lidt ekstra eller en reserve, kan man supplere med aldersopsparing eller kapitalpension.

Endelig skal man til sidst tage hul på friværdien i sin bolig, som kan være en reserve, hvis man bliver ældre og har kræfterne i god behold. Der er dog en vis risiko forbundet med en plan om først at optage lån i boligen sent i livet. Bankerne bliver nemlig mere forsigtige i deres kreditvurderinger. Sørg derfor for at få låneretten tidligere – måske allerede, mens du er i arbejde, f.eks. i form af en prioritetskonto.

En god samfundsborger

I gennemsnit er der 50.000 til 100.000 kroner mere at hente i udbetalt pension, hvis man sørger for at få pengene udbetalt hensigtsmæssigt. For eksempel kan man med en løn på 300.000 kroner om året og med en helt almindelig pensionsordning, hvor man indbetaler 12 procent af sin løn, få en gevinst på over 50.000 kroner blot ved at strække sin ratepension over 20 år i stedet for 10 år og derved undgå unødig modregning. Og jo større og mere kompleks opsparing man har, jo større kan gevinsten være – helt op til 400.000 kroner efter skat, viser vores tal.

Når du på denne måde tilrettelægger din pension, så får du ikke alene mest muligt ud af pengene. Du gør samtidig det, som staten ønsker. Nemlig at tage vare på at forsørge dig selv bedst muligt. Og det er selvfølgelig derfor, at de offentlige regler er tilrettelagt sådan, at du har en økonomisk fordel ved at gøre det rigtige.

Det er ikke helt nemt selv at tilrettelægge sine pensionsudbetalinger hensigtsmæssigt. For reglerne, produkterne og lovgivningen på området er uhyre indviklede, og det bliver stadig mere komplekst. Derfor kan det være en god idé at søge rådgivning.

Det gælder om at få lagt en plan for pensionsudbetalingerne i god tid. Og her skal du være opmærksom på, at der især kan være gevinst ved at optimere pensionen, hvis du har flere forskellige typer opsparinger, har pensionsordninger flere steder, eller hvis pensionsudbetalingerne vil ramme topskat eller modregning.