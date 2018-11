Ombudsmanden: Private må gerne låne penge ud Ingen har hidtil klaget over facebooklån.

I løbet af de seneste par uger har der været fokus på de såkaldte facebooklån, men endnu har Forbrugerombudsmanden ikke modtaget konkrete klager over facebooklån.

»Det er helt lovligt, at private venner låner penge til hinanden og aftaler, hvordan pengene skal betales tilbage. Det har altid eksisteret i familier og vennegrupper«, forklarer specialkonsulent, cand.jur. Jacob Tanderup Linkis fra Forbrugerombudsmandens kontor, som skal håndhæve forbrugerlovgivningen.

Spørgsmålet er, om de lån, der bliver formidlet i lukkede facebookgrupper, hvor der i nogle tilfælde betales blodige renter, er virksomhed eller lån mellem venner.

»Facebooklån er ikke et uinteressant fænomen, men sådan som vi hidtil har fået lånene beskrevet, er det netop lån mellem private, og derfor falder de ikke ind under markedsføringsloven, kreditaftaleloven eller forbrugeraftaleloven, som vi skal sørge for bliver overholdt«.

Banker og andre professionelle långivere skal leve op til visse krav for at drive udlånsvirksomhed. De skal for eksempel oplyse de årlige omkostninger ved et lån, de såkaldte ÅOP, men det skal private venner ikke, hvis de låner til hinanden. Forbrugere har også fortrydelsesret over for professionelle långivere.

»Hvis der sidder for eksempel en administrator i en lånegruppe på Facebook og tjener penge på at formidle lånene eller får andel af renteindtægten, vil det være erhvervsvirksomhed. Og så vil forbrugerlovgivningen finde anvendelse«.

Der er eksempler på meget høje renter?

»Det gør dig ikke nødvendigvis til erhvervsdrivende, at du låner ud til en høj rentesats. Men hvis du låner ud mere systematisk for eksempel flere gange om måneden til forskellige, så vil du kunne blive anset for at være erhvervsdrivende og skal overholde alle de forbrugerbeskyttende regler i lovgivningen«.

Grupperne har op til 2.000 medlemmer. Det er en ret stor vennekreds?

»Det afgørende er ikke størrelsen på gruppen, men om der drives erhvervsvirksomhed. Hvis der lånes penge lejlighedsvis mellem to forbrugere, så er det ikke erhverv. Hvis man låner ud til folk, man ikke kender, taler det i sig selv for at anse udlånene for at være erhvervsmæssige. Hvis det er sat i system i en gruppe, taler det også for, at der er tale om erhvervsvirksomhed. Men det vil altid være en helhedsvurdering af den enkelte långiver«.