Sarah Skarum: Nytårsfest? Nej ellers tak!

Nytårsaften er nem at hade med alle sine overdrevne og aldrig indfriede forventninger, lunkne bobler og livsfarligt fyrværkeri, men man kan godt lære at elske den. Hvis man slapper lidt af.

For 15 år siden var jeg praktikant her på avisen, og da der blev spurgt, om nogen ville tage vagten nytårsaften, rakte jeg hånden i vejret.

Jeg har aldrig været vild med nytårsaften, det er de forliste forventningers fineste dag. Det er her, hvor ingenting nogen sinde bliver, som man håbede det. Guldøjenskygge, når man tager ud, skuffelse i alle porer, når man kommer hjem. Det er rødt kød stegt gråt af folk, der aldrig laver mad, hummere, som smager lidt af træt vand, østers fulde af amatørens fnulder fra kanten. Det er lunkne bobler og kransekage lavet af dårlig marcipan. Aldrig rigtig sjovt.

Så jeg sagde ja tak, og sammen med en fotograf kørte jeg rundt i byen for at lave reportage, udstyret med en mobil og et nummer på en redaktør, som jeg kunne ringe til, hvis der virkelig skete noget, som krævede en voksen.

Det gjorde der ikke. Det var en helt almindelig nytårsaften i København, men jeg kom hjem med mit gamle had til nytårsaften, der nu også var blandet med frygt. For jeg har aldrig i København været så bange som den nat, hvor jeg ganske ædru gik rundt mellem fulde menneske, der affyrede fyrværkeri uden tanke for egen eller andres sikkerhed. Raketter vandret mellem benene på folk på Dronning Louises Bro. Romerlys midt i kæmpe flokke. Det føltes farligt, og nu har jeg virkelig ikke lyst til at være ude nytårsnat. Jeg er for glad for mine øjne. Og hænder.

I mange år var jeg til middag hos veninder, jeg skyndte mig hjem med hjertet helt oppe i halsen. Helst så sent på natten, at de fleste sov. Og hvert år låste jeg døren op og tænkte: Jeg overlevede. Dagen efter brugte jeg på at ærgre mig over, at det ikke var blevet så festligt, som jeg håbede.

For otte år siden flyttede min mand og jeg så sammen. I en lejlighed med overtagelse 1. januar. Vi fik lov til at flytte ind dagen før, så lidt af nød var nytårsaften bare os to i køkkenet med mad og vin og snak. Blødt tøj, rarhed og vistnok også et spil Trivial Pursuit.

Og jeg opdagede, at det var den perfekte nytårsaften. Helt stille og fredeligt sammen med ham, jeg elsker. Ingen forventninger, ingenting, vi skal nå, ingen pailletkjoler at skrue sig ned i og ingen ambitioner om at holde årets fest.

Med tiden har vi forfinet konceptet, så vi nu åbner en flaske champagne kl. 12 og skåler for nytåret i Sydney, mens vi ser fyrværkeriet via en stream. Hvert år siger Nikolaj, som min mand hedder, at »det skal vi altså opleve en gang«, og jeg, der hader at flyve langt, køber mig hvert år tid ved at sige: »Det er en fremragende plan, men vi skal have råd til at flyve på business«. Da han sidst tjekkede, kostede det 100.000, så det bliver heldigvis ikke i år eller bare i næste årti. Eller det næste.

Som nytåret bevæger sig over kloden, skåler vi videre (et halvt glas per gang). På et tidspunkt laver vi mad, sidder i køkkenet og snakker, spiller Trivial Pursuit. Klokken 12 skåler vi, ringer til familie, og når nytåret rammer London, går vi som regel i seng. Vi snakker, jeg når at tænke på det år, der er gået, og det, der skal komme. På, hvad jeg har mistet og fået og drømmer om og vil skille mig af med. Samtidig med at jeg snakker med min mand, spiser rart og hverken fryser eller frygter at miste en finger.

Det er så småt, så roligt – og helt, helt perfekt. Ja, jeg vil faktisk sige, at nu elsker jeg nytårsaften, for der var jo ikke noget i vejen med den, men med min idé om, at jeg skulle gøre det, alle andre plejer og måske elsker. Det skal man ikke. Hverken til nytår eller resten af året.

Godt nytår! Og pas på dig selv.