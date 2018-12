Sarah Skarum: Tak til min mor for at have lært mig at elske at lave ingenting

Da jeg var barn, holdt vi altid jul hjemme. Min far var dyrlæge, og af en eller anden grund havde han og hans kompagnon delt julevagten sådan, at de tog en time hver på skift og han havde, som jeg husker det, også tit vagt en juledag eller to, hvor vi var hjemme, mens han ventede på, at telefonen ringede med en mælkefeber eller en kviefødsel.

Det gjorde den sjældent, så når jeg tænker på min barndoms juleferier, er de som en flod af ro, vi flød af sted på. Jo, jo, der var drama og nerver og så meget spænding, at man havde kvalme. Der var min lillebror, der et år fik en cykel og grædende sagde: »Jamen, er den virkelig til mig«, selv om han virkelig var den eneste, som cyklen passede til i størrelse. Der var børn, der råbte, vi er fem søskende, min farmor, der altid prøvede at snyde sig uden om at hente gaver, min farfar, der spiste skildpadder, og alle børn, der altid fik mandlen.

Men der var også første og anden juledag uden planer, og jeg kan stadig genkalde mig fornemmelsen af at sidde og lege ved et spisebord, hvor juledugen stadig lå på, at gå rundt i et sæt nyt nattøj og at spise vaniljekranse og læse i en ny bog, mens min mor gjorde det samme. Vi havde tid til virkelig at lave ingenting, og det var dage, vi talte om i måneder i forvejen.

I mit barndomshjem har ordene første juledag en særlig glans, så jeg voksede op og vidste, at de voksne også syntes, det var nogle af årets bedste dage. At det var luksus, når vi ikke havde planer, at vi skulle slappe af. Ingentingstiden var den gode tid.

Det var luksus, når vi ikke havde planer

Da jeg var barn, nød jeg bare dagene. Som voksen gik det op for mig, at jeg havde fået en gave, der ikke havde været pakket ind: lysten til, evnen til, ja, behovet for at lave ingenting og nå at falde til ro i mig selv. Jeg mærkede det meget tydeligt, da jeg mødte min mand og hans da syvårige datter.

»Hvad skal vi lave i weekenden«, sagde hun og så forventningsfuld ud. En tur på legepladsen, bage kager eller se en film var ikke nok. Hun forventede et program, som hun havde været vant til med sin far, og jeg kunne mærke, at hvis jeg skulle kunne fungere i det liv, måtte vi også kunne lave ingenting sammen. For min skyld, fordi jeg ville blive vanvittig af at lave noget hele tiden – og for min steddatters skyld, fordi jeg synes, det er vigtigt ikke konstant at skulle stimuleres.

Vi lavede færre planer, og jeg købte pyjamasser til dem, for en pyjamas er den perfekte hjemmeuniform. Man er nok klædt anstændigt nok til at åbne for et postbud, men stadig umiskendelig hjemmeagtig. Sin pyjamas bærer man kun hjemme med folk, man kender godt. Når man tager den på, er det, som om pulsen falder et par slag i minuttet.

De tog konceptet til sig. Behovet for en projektleder i weekenden forsvandt, og weekenderne blev til tid, hvor vi ladede op og slappede af, og hvor vi oprigtigt sagde til hinanden fredag aften: »Hvor er vi heldige, vi har slet ingen planer«, og det bliver taget helt alvorligt, hvis man siger: Det kan jeg ikke nå, jeg skal lave ingenting.

Nu taler de også om første juledag og om alt det ingenting, vi skal lave. Tid til at sidde stille i sin pyjamas, læse i en bog, spise vaniljekranse til morgenmad og lave ingenting. Nøjagtigt som i min barndom. Nu bare som voksen med kæmpe taknemmelighed over at have lært at nyde fred og ro.

Tak for den gave. Jeg pakker den ud igen i år.